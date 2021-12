DIAPORAMA - "Harry Potter" : 20 ans après, que sont devenus les acteurs du premier film ?

Oliver et James Phelps, les frères jumeaux Fred et George Weasley sont aujourd'hui âgés de 35 ans

Alerte nostalgie. C'était il y a 20 ans, le 5 décembre 2001, les Français se précipitaient dans les salles de cinéma pour découvrir un film d'un nouveau genre : Harry Potter à l'école des sorciers, adaptation du premier roman de la saga littéraire Harry Potter, signée de la plume de la Britannique J. K. Rowling.

Il y a 20 ans déjà, Harry, Hermione et Ron faisaient leurs premiers pas au grand écran. Réalisé par Chris Columbus, qui signa aussi le deuxième volet Harry Potter et la Chambre des secrets, le film fait alors un carton au box-office avec plus de 9 millions d'entrées en France, lançant la saga sur les rails du succès mondial qu'on lui connait aujourd'hui.

De Rubeus Hagrid à Drago Malfoy en passant par le professeure McGonagall, vous n'avez certainement pas oublié ces visages et nous non plus. Voici ce que sont devenus les principaux acteurs du film Harry Potter à l'école des sorciers.

Daniel Radcliffe/Harry Potter

Âgé de 32 ans, Daniel Radcliffe est l'interprète du personnage principal Harry Potter Crédit : NOAM GALAI / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Le succès de la saga n'a pas toujours bien réussi à Daniel Radcliffe. L'acteur principal, âgé de 12 ans lorsqu'il a interprété Harry Potter pour la première fois, a révélé avoir eu des problèmes d'alcoolisme. Il poursuivi sa carrière au cinéma et au théâtre, parsemée de rôles plus ou moins importants. En 2021, il a notamment rejoint le casting du film The Lost City, aux côtés de Sandra Bullock, Brad Pitt et Channing Tatum.

Emma Watson/Hermione Granger

Emma Watson, la célèbre Hermione Granger âgée de 31 ans Crédit : JUSTIN TALLIS / AFP

Emma Watson a elle aussi continué sa carrière au cinéma, mais aussi dans la mode, tout en menant une lutte pour défendre le droit des femmes. En 2014, elle a d'ailleurs donné un discours remarqué au siège des Nations unies. Après avoir joué dans La Belle et la Bête (2017), elle a annoncé vouloir mettre entre parenthèse sa carrière d'actrice. Elle est récemment réapparue sur les tapis rouges en octobre 2021 à la première cérémonie du Earthshot Prize, à Londres.



Rupert Grint/Ron Weasley

Rupert Grint, 33 ans jouait Ron Weasley, meilleur ami de Harry Potter Crédit : Michael loccisano / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Rupert Grint, alias Ron Weasley, s'est tenu un peu plus éloigné du grand écran. Il a récemment joué dans la série ABC contre Poirot ou encore Servant, sortie sur Apple TV+. Récemment, ce n'est pas professionnellement mais personnellement que l'acteur a annoncé une bonne nouvelle : la naissance d'une petite fille en mai 2020, Wednesday G. Grint. Il aurait par ailleurs fait de nombreux investissements fructueux dans l'immobilier.

Richard Harris/Albus Dumbledore

Richard Harris est décédé en 2002. Il jouait le professeur Albus Dumbledore dans les deux premiers volets de la saga Crédit : PIERRE VERDY / AFP

L'acteur Richard Harris fut le premier à interpréter Albus Dumbledore, directeur de l'école de Poudlard, lors des deux premiers volets, Harry Potter à l'école des sorciers et Harry Potter et la Chambre des secrets. Diagnostiqué de la maladie de Hodgkin en août 2002, après avoir été hospitalisé pour une pneumonie, il meurt tragiquement le 25 octobre 2002. Il sera ensuite remplacé par Michael Gambon pour le reste de la saga.

Tom Felton/Drago Malefoy

Tom Felton, aujourd'hui 34 ans, interprétait Drago Malfoy Crédit : TOMMASO BODDI / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Lui jouait Drago Malefoy, ennemi juré de Harry Potter sur les bancs de l'école. Tom Felton a par la suite connu une carrière très éclectique, multipliant quelques rôles au cinéma comme dans La Planète des singes : Les Origines (2011) mais il a aussi enregistré plusieurs EP musicaux sous le pseudonyme de Feltbeats. En septembre dernier, il a joué sur le parcours de golf Whistling Straits, lors d'un tournoi de gala à la veille de la Ryder Cup aux États-Unis.

Alan Rickman/Severus Rogue

Alan Rickman, célèbre professeur Rogue, nous a quitté en 2016 à l'âge de 69 ans, des suites d'un cancer du pancréas Crédit : JUSTIN TALLIS / AFP

C'est une autre tragique disparition, celle d'Alan Rickman, sévère mais attendrissant professeur Rogue, qui s'est éteint d'un cancer du pancréas à l'âge de 69 ans le 14 janvier 2016, 5 ans après le dernier volet de la saga. Il avait terminé sa carrière en doublant la Chenille dans le film Alice de l'autre côté du miroir en 2016.

Robbie Coltrane/Rubeus Hagrid

Robbie Coltrane, Rubeus Hagrid a aujourd'hui 71 ans Crédit : GUSTAVO CABALLERO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Robbie Coltrane est connu pour son rôle de Rubeus Hagrid, le gardien des clés de l’école Poudlard mesurant plus de 2m50. L'acteur britannique, qui mesure en réalité moins de 1m90 s'est fait discret depuis la fin de la franchise. Souffrant d'arthrose, il est apparu plusieurs fois en fauteuil roulant et devait subir une opération selon le Sun.

Maggie Smith/Minerva McGonagall

Maggie Smith, la très appréciée professeure McGonagall a bientôt 87 ans Crédit : NIKLAS HALLE'N / AFP

Maggie Smith, alias professeure McGonagall a une place particulière dans le coeur des fans. Héroïne de la série Downton Abbey (2010-2015), Maggie Smith a joué également dans le film Downton Abbey, qui fait suite à la série, sorti en 2019 et on l'attend dans Downton Abbey 2 : Une Nouvelle Ère, dont la sortie est prévue pour 2022.

Matthew Lewis/Neville Londubat

Matthew Lewis, 32 ans, connu pour son rôle de Neville Londubat Crédit : LEON NEAL / AFP

Sa transformation a affolé les "Potterheads". Matthew Lewis, dit Neville Londubat, adolescent au physique peu avantageux, a bien grandi. Large d'épaules, sourire ravageur et barbe de trois jours, il s'était dévoilé en slip moulant pour le magazine gay Attitude en 2015, choquant même J.K. Rowling.

David Bradley/Argus Rusard

David Bradley, 79 ans, jouait Argus Rusard, le concierge de Poudlard Crédit : Mike Coppola / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Il jouait le concierge acariâtre de Poudlard, Argus Rusard, déambulant torche à la main dans les couloirs, toujours accompagné par sa chatte Miss Teigne. Depuis, David Bradley a joué un des personnages principaux de la série The Strain entre 2014 et 2017 et a également joué dans Doctor Who ou encore Game of Thrones.

Harry Melling/Dudley Dursley

Âgé de 32 ans, Harry Melling campait le tyrannique Dudley Dursley Crédit : Jamie McCarthy / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Si vous avez récemment vu le film The Old Guard sur Netflix avec Charlize Theron, vous avez peut-être aperçu un visage familier, celui de l'acteur Harry Melling. Difficile de le reconnaitre tant lui aussi a changé, mais il s'agit bien de Dudley Dursley, cousin un peu enrobé d'Harry Potter, qui lui menait la vie dure au 4, Privet Drive, Little Whinging. Depuis, l'acteur a été vu également dans le film Le Diable, tout le temps (2020) et dans les séries La Guerre des Mondes (2019) et Le Jeu de la Dame (2020).

James et Oliver Phelps/Fred et George Weasley

Oliver et James Phelps, les frères jumeaux Fred et George Weasley sont aujourd'hui âgés de 35 ans Crédit : LAURIE DIEFFEMBACQ / BELGA / AFP

Les frères James et Oliver Phelps jouaient respectivement Fred et George Weasley, les frères jumeaux espiègles de la fratrie. Depuis la fin de la saga, les acteurs âgés aujourd'hui de 35 ans se sont montrés assez discrets. Ils ont récemment eu un petit rôle dans le film Last Night in Soho, réalisé par Edgar Wright. Oliver Phelps possède pour sa part un site de vente depuis 2014, qui se nomme "JOP".



Bonnie Wright/Ginny Weasley

Bonnie Wright, aujourd'hui âgée de 30 ans, joue Ginny Weasley, benjamine de la fratrie Weasley Crédit : RANDY SHROPSHIRE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

On termine par Bonnie Wright, alias Ginny Weasley, benjamine de la famille Weasley et par la suite épouse de Harry Potter. Bonnie Wright a joué par la suite quelques rôles en tant qu'actrice avant de passer derrière la caméra. Elle a réalisé plusieurs courts métrages et clips. Elle est aussi une militante écologiste de l'organisation Greenpeace, où elle sensibilise à la préservation de l'environnement.