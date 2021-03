Harry Potter : une suite en préparation ?

publié le 08/03/2021 à 17:45

C’est une phrase qui ne manquera pas de faire parler les nombreux fans de la saga Harry Potter. Jeudi 4 mars, le directeur de WarnerMedia, a laissé entendre que les aventures du célèbre sorcier pourrait avoir une suite. Jason Kilar, le PDG de la société de production, a évoqué l’idée d’une adaptation de la pièce “Harry Potter et l’Enfant maudit” lors d’une conférence.

Comme le rapporte The Hollywood Reporter, Jason Kilar a semé le doute quant à une possible suite du monde magique d’Harry Potter. " Il y a cette petite chose appelée Harry Potter, qui est une des franchises les plus aimées du monde. On a été incroyablement reconnaissants d’avoir eu la chance de travailler avec J.K. Rowling, et je dirais qu’il y a beaucoup de plaisir et de potentiel là-dedans" a-t-il déclaré sans apporter plus de précisions.

Cette déclaration viendrait confirmer l’information, révélée au mois de janvier, selon laquelle Warner Bros et HBO Max seraient en train de développer une série télévisée consacrée à Harry Potter.

En attendant, les admirateurs de la saga vont pouvoir découvrir la suite de l’adaptation du livre de J.K Rowling "Les Animaux Fantastiques" puisque le troisième volet est en cours de tournage, après la sortie des deux premiers films en 2016 et 2018.