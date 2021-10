J. K. Rowling : que vaut le nouveau roman de Noël de la maman d'Harry Potter ?

Un évènement mondial au rayon littérature jeunesse. J.K. Rowling publie son dernier livre pour les enfants, un conte de Noël intitulé Jack et la grande aventure du cochon de Noël. Nous avons lu et aimé ce roman destiné aux plus jeunes.

C'est une création. Depuis Harry Potter c'est en fait son premier nouveau livre pour la jeunesse. On est quelques jours avant Noël... Jack un petit garçon a comme tous les enfants de la terre un compagnon indispensable, un doudou, un cochon surnommé Lo-Cochon, LC pour les intimes...

Mais, un jour, cette belle histoire bascule dans l'horreur, parce que la nouvelle demi-sœur de Jack, Holly, vient de jeter le doudou par la fenêtre de la voiture de Papy et Mamy qui roule sur l'autoroute... Le doudou est perdu à jamais. Jack est inconsolable et le nouveau doudou "cochon de Noël" que lui offre la méchante Holly (pour s'excuser) n'y changera rien. Sauf que c'est la nuit de Noël et tout est possible...

Une aventure à la "Toy Story"

Démarre alors la grande aventure... Un peu comme dans Toy Story les jouets de Jack se réveillent et, cochon de Noël en tête, ils entrainent Jack transformé par magie à la taille de Tom Pouce au "pays des choses perdues" où règne l'infâme grand Perdeur... Il y a la salle des égarés où les objets ont le droit de rester une heure pour leur donner une chance d'être retrouvés, "les rocailles des indéplorés" là où sont les objets dont personne ne se soucie... La ville de "Zutcéoùça"... On retrouve toujours le génie du traducteur Jean-François Ménard qui a déjà traduit toutes les fantaisies linguistiques de l'autrice dans Harry Potter.



C'est d'une infinie tendresse, plein de magie et à double tiroir comme sait le faire J. K. Rowling... Jack va croiser madame Ambition, madame Espérance... J. K. Rowling comme à son habitude n'a accordé aucune interview. Elle a publié une courte vidéo sur les réseaux sociaux ou elle formule un vœu. "Je crois que les enfants sont capables d'avoir une vision bien plus complexe que ce que l'on croit, dit-elle. J'espère que chacun des objets que Jack et le cochon de Noël vont rencontrer au Pays des Choses Perdues permettront de susciter toutes sortes de conversations entre parents et enfants".

Jack et la grande aventure du cochon de Noël est dans les librairies à partir de ce 12 octobre 2021 dans 20 pays, en France il est édité par Gallimard Jeunesse.