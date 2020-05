Rupert Grint et sa compagne l'actrice Georgia Groome

publié le 08/05/2020 à 11:46

Carnet rose chez les Weasley ! Comme l'a confirmé Claire Dobbs, la porte-parole de Rupert Grint, l'interprète de Ron Wealsey dans les films Harry Potter, et Georgia Groome, à USA Today, le couple est désormais parent d'une petite fille née le 7 mai 2020.

"Rupert Grint et Georgia Groome sont heureux de confirmer la naissance de leur petite fille. Nous vous demandons de respecter leur vie privée dans cette période très spéciale", explique Claire Dobbs dans son communiqué transmis à USA Today.

Selon le média Yahoo !, Rupert Grint et Georgia Groome, connue pour son rôle dans Le Journal intime de Georgia Nicolson (2008) sont ensemble depuis 2011. Ils ont toujours été très discrets sur leur vie privée. Cependant, en 2018, Rupert Grint expliquait au Guardian son désir de paternité : "J'aimerais me poser et avoir bientôt des enfants. Si j'ai un fils est-ce que je l’appellerais Ron ? C'est un joli prénom, mais je ne pense pas. Grint est un nom de famille difficile à porter pour un prénom en une syllabe".