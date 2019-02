publié le 09/02/2019 à 00:14

Ce sont trois voix récompensées chacune par des Victoires de la Musique qui ont rendu hommage à Charles Aznavour. Dans une soirée plutôt mélancolique, Camelia Jordana, Jeanne Added et Clara Luciani ont uni leurs talents pour chanter haut et fort Formidable.



La première, Camelia Jordana, a reporté la Victoire de l'Album de Musique du monde, la seconde, Jeanne Added, celui de l'Artiste féminine et la voix grave et profonde de Clara Luciani a décroché la Victoire de la Révélation Scène. Manifestement le public était ravi de cette explosion de joie et de couleurs puisqu'ils ont longuement salué la prestation.

Peu après 21h, la cérémonie, diffusée sur France 2 s'était ouverte sur l'inoubliable thème La chanson des jumelles du film de Jacques Demy Les Demoiselles de Rochefort, une musique signée Michel Legrand. Après ce premier hommage pour le célèbre compositeur disparu le 26 janvier à l'âge de 86 ans, d'autres ont suivi pour saluer la mémoire de Charles Aznavour donc mais aussi de Jacques Higelin, Maurane ou Rachid Taha, décédés en 2018.