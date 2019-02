publié le 04/02/2019 à 10:12

"J'ai travaillé, je prépare, j'ai pas terminé, j'ai encore deux semaines", semble se justifier en bon élève Kad Merad au micro de RTL, lors du déjeuner des nommés au Fouquet's, le 3 février 2019. Le futur maître de cérémonie des César peaufine avec son complice de toujours, Olivier Baroux, ses textes de la 44e cérémonie, qui aura lieu le 22 février 2019.



Du côté des nommés, Gilles Lellouche sera l'un des grands favoris du cru 2019 des César : 10 nominations pour son film Le Grand bain et une en tant que meilleur acteur pour le film Pupille de Jeanne Herry. "Je réalise et ça fait du bien, je suis très heureux, je vous avoue que j'y pense un peu tous les jours à cette histoire de César, le pire n'étant pas de l'avoir mais d'avoir un discours", ironise l'acteur.

De son côté, Virginie Efira est nommée dans deux catégories cette année : meilleure actrice pour Un amour impossible de Catherine Corsini et meilleur second rôle féminin pour Le Grand bain. Pour l'actrice, il est important de préparer "un petit texte" : "Quand j'ai été nommée pour Victoria, j'avais préparé un petit texte [...] mais il y a eu ce moment drôle et pathétique avec Justine Triet, la réalisatrice, où on s'est lu nos discours à trois heures du matin et je ne parlais pratiquement que d'elle."

Selon Leïla Bekhti, nommée pour un second rôle dans Le Grand bain, faire partie de la liste de sélection est déjà une victoire : "Isabelle Adjani, Karine Viard, Audrey Tautou, Virginie Efira... Sincèrement, je l'ai déjà mon César."



Pour l'heure, le programme de la soirée reste un mystère. On sait cependant que des hommages à Charles Aznavour et Michel Legrand sont prévus. Rendez-vous pour le verdict le vendredi 22 février de 20h à 1h du matin en direct sur RTL en partenariat avec Canal +.