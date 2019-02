publié le 22/02/2019 à 11:06

La 44e cérémonie des César récompensera comme chaque année le meilleur du cinéma français. Kristin Scott Thomas présidera ce grand moment tandis que Kad Merad animera la soirée ce vendredi 22 février 2019.



Et pour cette édition, une vedette venue d'outre-Atlantique recevra un César d'honneur pour l'ensemble de sa carrière, Robert Redford. Autres hommages : un orchestre sera sur la scène de la salle Pleyel en mémoire de deux artistes disparus cette année, Charles Aznavour et Michel Legrand.

Avec 10 nominations, Le Grand bain de Gilles Lellouche et Jusqu'à la garde de Xavier Legrand arrivent en tête des nominations. Le premier est une formidable comédie dramatique sur un groupe de quinquagénaires paumés qui retrouvent goût à la vie dans une équipe de natation synchronisée masculine. Jusqu'à la garde, impressionnant drame sur les violences faîtes aux femmes.

"En liberté !", "Les frères Sisters", "Pupille"...

Également en lice, En liberté !, polar burlesque de Pierre Salvadori sur l'erreur policière et la réinsertion est nommé 9 fois tout comme Les frères Sisters, le grand western de Jacques Audiard. Le drame amoureux La Douleur d'Emmanuel Finkiel se déroulant durant l'Occupation est cité à 8 reprises.



Le bouleversant film de Jeanne Herry, Pupille, qui raconte le périple délicat de l'adoption est nommé 7 fois. Guy, l'étonnant portrait d'un vieux chanteur populaire signé Alex Lutz et Mademoiselle de Joncquières, la fresque amoureuse en costume d'Emmanuel Mouret est nommé à 6 reprises.

> "En liberté !", bande-annonce

Quel réalisateur pourrait l'emporter ?

Pour le César du meilleur réalisateur, le plus titré est donc Jacques Audiard : déjà 6 fois nommés précédemment, 3 fois récompensé pour Sur mes lèvres (2002), De battre mon cœur s'est arrêté (2006) et Un prophète (2010).



Cependant, ce vendredi 22 février 2019, Gilles Lellouche pourrait bien l'emporter : son film Le Grand bain est remarquablement bien mis en scène. Sur ses 10 nominations, celle du meilleur second rôle masculin ne devrait pas échapper à Philippe Katerine, irrésistible en nageur synchronisé naïf et touchant.



Notez que Benoît Poelvoorde est nommé aux côtés de Philippe Katerine dans la catégorie du meilleur second rôle et que du côté des femmes, Virginie Efira et Leïla Bekhti le sont pour le second rôle féminin, aux côtés d'Isabelle Adjani dans Le monde est à toi et Audrey Tautou pour En liberté ! Karin Viard dans Les Chatouilles pourrait l'emporter tant son rôle de mère ne voulant pas accepter les actes de pédophilie sur sa fille est intense.

> "Le Grand bain" - bande-annonce

Et le César du Meilleur film ?

Le favori de RTL est Jusqu'à la garde de Xavier Legrand. 380.000 spectateurs se sont précipités en salle pour ce drame éprouvant avec Léa Drucker et Denis Ménochet. Ce dernier dans le rôle d'un mari violent tentant de reconquérir ses enfants et sa femme, lesquels ont fuit à force de coups et d'injures... C'est implacable, nécessaire et remarquablement mené.

> "Jusqu'à la garde", la bande-annonce

Élodie Bouchez, Cécile de France, Adèle Haenel ?

Dans la catégorie Meilleur acteur, très compliqué de parier, surtout chez les comédiennes. Sont nommées Élodie Bouchez en candidate à l'adoption dans Pupille, Cécile de France en redoutable marquise vengeresse dans Mademoiselle de Joncquières, Léa Drucker dans Jusqu'à la garde, Virginie Efira en amoureuse contrariée dans Un amour impossible.



Enfin, Adèle Haenel dans En liberté, Sandrine Kiberlain en assistante sociale dans Pupille et Mélanie Thierry en épouse résistante de la Seconde guerre mondiale dans La Douleur. Cette année pourrait être celle de Virginie Efira qui a pris une vraie place et une vraie dimension dans le cinéma français. La preuve, elle est nommée meilleur second rôle féminin pour Le Grand bain et comme meilleure actrice donc pour son rôle impressionnant

dans le film de Catherine Corsini adapté du roman de Christine Angot.

Virginie Effira, sur le tapis rouge avant l'entrée dans la salle Pleyel Crédit : LAURENTVU/SIPA

Édouard Baer, Romain Duris, Alex Lutz ?

Édouard Baer en marquis libertin dans Mademoiselle de Joncquières, Romain Duris en père courage dans Nos batailles, Vincent Lacoste en oncle post-ado dans Amanda, Gilles Lellouche en assistant maternel dans Pupille, Alex Lutz en vieux chanteur populaire dans Guy, Pio Marmaï en ex-taulard incarcéré par erreur dans En liberté ! et Denis Ménochet en mari brutal et manipulateur dans Jusqu'à la garde.



Le favori de RTL, Alex Lutz dans Guy : il réalise une vraie performance de comédien dans le maquillage, la voix. Le film raconte l'histoire de Gauthier qui apprend qu'il est le fils d'une star de la variété, Guy Jamet. Il décide de le suivre en tournée et de le filmer.

> "Guy", bande-annonce