publié le 22/02/2019 à 15:50

Avec deux César à son actif - espoir féminin en 2003 pour L'auberge espagnole (Cédric Klapisch) et Meilleur second rôle féminin en 2006 pour la suite, Les Poupées russes, Cécile de France est une habituée des César.



Pour la 44e édition qui aura lieu ce soir, vendredi 22 février 2019, la comédienne belge est nommée pour la première fois dans la catégorie Meilleure actrice pour son rôle de marquise amoureuse et vengeresse dans Mademoiselle de Joncquières d'Emmanuel Mouret.

Pour l'actrice, "les dés sont jetés". "Ce n'est pas moi qui décide, c'est la destinée, donc advienne que pourra", confie-t-elle au micro de RTL avant d'ajouter : "Si je l'ai, je serai extrêmement heureuse".

En 2014, l'année du sacre du film de Guillaume Gallienne, Les garçons et Guillaume, à table !, elle était maîtresse de cérémonie. Cécile de France en garde un souvenir contrasté : "C'est un exercice vraiment très périlleux, très impressionnant. J'avais essayé d'être courte parce c'est interminable pour les spectateurs ", se rappelle-t-elle.