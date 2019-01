Robert Redford va recevoir un César d'honneur

publié le 18/01/2019 à 13:40

Une icône couronnée. Le vendredi 22 février 2019, sur la scène de la Salle Pleyel, le César d’Honneur de la 44e Cérémonie des prix du cinéma français sera remis à Robert Redford, producteur, réalisateur et acteur américain pour ne pas dire légende du 7e art. Ce prix vient récompenser l'ensemble de son oeuvre cinématographique.



Âgé de 82 ans, l'acteur a joué dans des dizaines de films dont le dernier en date, "The Old Man and the Gun", est sorti en 2018. Son travail derrière la caméra est également mis en évidence avec un Oscar reçu dès son premier film, "Des gens comme les autres", en 1981.

"Acteur iconique, réalisateur d'exception, producteur passionné, fondateur et président de Sundance, le festival de films indépendants le plus réputé au monde, Robert Redford a marqué de son empreinte chacune de ses implications dans le monde du cinéma", souligne le président de l'Académie, Alain Terzian, dans un communiqué.

En 2002, l'Académie des Oscars l'avait déjà remercié pour l'ensemble de sa carrière, en lui remettant un Oscar d'honneur. "C'est à nous à présent d'avoir l'immense privilège d'honorer l'artiste et l'homme qui symbolisent depuis plus de cinquante ans la légende du cinéma américain. (...) Merci, Monsieur Redford!" a ajouté Alain Terzian.