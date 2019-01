publié le 21/01/2019 à 16:48

Le 22 février 2019, l'Académie des Arts et Techniques du Cinéma, présidée par Alain Terzian, décernera les récompenses lors de la cérémonie des César.



Si l'année précédente, Vanessa Paradis s'était attelée à la tâche délicate de la présidence, pour 2019, ce sera au tour de l'actrice d'origine britannique, Kristin Scott Thomas d'être présidente, a annoncé un communiqué.

Installée en France depuis son enfance, Kristin Scott Thomas a la double nationalité ce qui lui a permis d'enchaîner les rôles à l'international : de son premier rôle en 1986 devant la caméra du chanteur Prince pour Under the Cherry Moon à celui dans Cherchez Hortense de Pascal Bonitzer en passant par sa performance dans Mission : Impossible de Brian de Palma.





Au cours de sa carrière, l'actrice touchante du Patient anglais (1997) a été par trois fois nommée aux César dans la catégorie Meilleure Actrice : en 2009 pour Il y a longtemps que je t'aime de Philippe Claudel, en 2010 pour Partir de Catherine Corsini et enfin en 2011 pour Elle s'appelait Sarah de Gilles Pacquet-Brenner.



Avec toute son élégance et sa bienveillance, Kristin Scott Thomas présidera la 44e Cérémonie des #César2019 — Académie des César (@Les_Cesar) 21 janvier 2019

L'acteur Kad Merad sera quant à lui le maître de cérémonie en direct de la salle Pleyel à Paris, ont annoncé jeudi 7 novembre 2018 à l'AFP, Canal+ et l'Académie des Arts et Techniques du cinéma.







En 2006, Kad Merad reçoit le César du meilleur second rôle masculin pour

Je vais bien, ne t'en fais pas

de Philippe Lioret.