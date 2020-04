publié le 28/04/2020 à 14:55

Le 4 mai est une date symbolique pour la communauté Star Wars du monde entier. C'est l'occasion de fêter la saga intergalactique, grâce à un jeu de mots sur la réplique "May the Force be with you" (Que la force soit avec toi). Elle se prononce presque comme la date du 4 mai dans la langue de Shakespeare : "May the fourth".

Le jeu de mots a été utilisé pour la première fois dans le journal anglais The London Evening News le 4 mai 1979, pour souhaiter un bon début de mandat à Margaret Thatcher, alors tout juste élue à la tête du pays.

Pour ce May The Fourth 2020 spécial confinement, Disney+ a révélé une bonne nouvelle pour ses abonnés d'Outre-Atlantique : toute la saga Skywalker, à savoir 9 épisodes et 2 spin-offs (Rogue One et Solo), sera disponible sur la plate-forme de streaming, à partir du 4 mai. Mais, les abonnés français n'auront pas cette chance, à cause de la chronologie des médias. Cette règle stipule qu'un film projeté en salles ne peut-être diffusé sur une plate-forme vidéo que 3 ans après sa sortie.

All 9 films, all in one place. Stream the complete Skywalker Saga on May the 4th, only on #DisneyPlus. pic.twitter.com/9PCC7ICUgd — Disney+ (@disneyplus) April 27, 2020

Ainsi Les Derniers Jedi (épisode 8), sorti en décembre 2017 et L'Ascension de Skywalker, sorti en décembre 2018 ne seront donc disponibles sur Disney+ France qu'à partir de décembre 2020 et décembre 2022. Il en est de même pour Solo, sorti en mai 2018, qui sera dévoilé aux abonnés à partir de mai 2021.