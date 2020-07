publié le 29/04/2020 à 07:33

C'est l'un des plus célèbres westerns de l'histoire du 7e art. Il a lancé la carrière d'un monstre sacré du cinéma : Clint Eastwood. Pendez-les haut et court de Ted Post est sorti en 1968. Le film raconte l'histoire de Jed Cooper, accusé à tort d’avoir volé du bétail, sauvé miraculeusement de la mort après qu’un groupe d’hommes a décidé de le lyncher. Puis engagé comme marshal auprès d’un Juge qui le charge de ramener vivants ses bourreaux pour qu’ils aient droit à un procès en bonne et due forme.

À l’écran, Clint Eastwood porte la même ceinture de fusil que dans la "trilogie du dollar", il convainc pour la première fois tout à la fois la critique et le public. Pendez-les haut et court devient le meilleur score réalisé durant toute son existence par son distributeur United Artiste, épisodes de la saga James Bond compris. Et en France, le long-métrage a réuni près d’un million de spectateurs.

Outre- Atlantique, Pendez-les haut et court pose les premières pierres du mythe Eastwood qui, dans les années suivantes, cultivera son personnage de héros solitaire dans L’Homme des hautes plaines qu’il mettra lui-même en scène en 1973 et abordera de nouveau la question de l’opposition entre vengeance individuelle et lois officielles mais discutables et discutées dans la saga de L’Inspecteur Harry.

> L'Homme des hautes plaines - Bande Annonce (VF)

Une musique inoubliable

Mais si, en France, Pendez-les haut et court a connu une très belle postérité, c’est pour une toute autre raison. Sa musique. Pas directement la bande originale signée Dominic Frontiere, auteur juste avant de celle de la série Les Envahisseurs. Mais la manière dont Hugo Montenegro revisite son thème principal, adapté d’une musique composée l’année précédente par Lalo Schiffrin pour Le Renard de Mark Rydell.

Et plus particulièrement six notes de cette musique – Ta, Ta, Ta, Ta, Ta, Taa – qui deviendront en 1970 et pour longtemps l’hymne des campagnes de pub de la marque de lingerie Dim. Les destins des films sont décidément totalement imprévisibles.



Pendez-les haut et court est diffusé le jeudi 30 avril, à 20h50, sur Paris Première.

