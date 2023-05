Cinéma : "Les Gardiens de la Galaxie" ou "Pour l'honneur", que voir cette semaine ?

Que faut-il aller voir au cinéma cette semaine ? Si comme 38% des Français vous souhaitez aller voir au moins un film par mois dans les salles obscures, vous pourriez être tenté par le nouveau blockbuster des studios Marvel, une comédie française touchante avec une bande originale signée Francis Cabrel ou encore Un an, une nuit, qui revient sur les attentats du 13 novembre 2015.



Si le cinéma français connaît un regain de fréquentation plus que bienvenu, c'est avant tout grâce à des superproductions américaines, à l'image des 6 millions de tickets vendus pour Super Mario Bros. le film ces dernières semaines. Les Gardiens de la Galaxie : Volume 3, de James Gunn, pourrait aussi s'imposer comme l'un des succès de ce printemps grâce aux fans de cet univers, qui répondent toujours présents au cinéma depuis le début des années 2000.

Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3

Après la rencontre de Star Lord avec son père, les Gardiens de la Galaxie reprennent du service dans un troisième opus centré sur Rocket, le raton laveur cyborg doublé en VO par Bradley Cooper. Ces anti-héros vont devoir affronter le Maître de l'Évolution, un savant fou qui mène depuis toujours des expérimentations pour créer une race parfaite, quitte à pratiquer l'eugénisme et les expérimentations animales.

Si la première heure est assez ratée et affreuse visuellement, la seconde partie du film est plus convaincante, grâce à un bon mélange d'action et d'émotion. Chris Pratt, Vin Diesel, Zoe Saldana et Dave Bautista incarnent cette bande de mauvais bougres composée d'humains et de créatures étranges comme un arbre, une cyborg, un colosse ou une mentaliste. Les deux précédents films sont sortis en 2014 et 2017, générant plus de 1,6 million de dollars de recettes dans le monde et réunissant 5.6 millions de spectateurs en France.

Pour l'honneur

Ce mercredi 3 mai Pour l'honneur, le nouveau film de Philippe Guillard sort en salles. L'histoire est celle de la rivalité entre deux villages du sud-ouest de la France, Trocpont-sur-Vézère et Tourtour-les-Bains, opposés sur le terrain, mais aussi dans les mentalités. L'arrivée d'un groupe de migrants à Tourtour va exacerber les passions, d'autant que le derby entre les deux communes approche et que certains des demandeurs d'asile vont montrer de belles aptitudes pour le ballon ovale.

Pour l'honneur fait partie de ces films tendres et drôles, qui abordent à la fois de la peur de l'autre et des relations père-fils, tout en étant très joliment filmé. Atout majeur de cette production française, Francis Cabrel signe pour la toute première fois la bande-originale du film avec son titre On arrive.

Mais aussi...

Un an, une nuit, d'Isaki lacuesta, retrace le bouleversement d'un couple ayant survécu à l'attentat du 13 novembre 2015 au Bataclan. Entre traumatisme et désir de reconstruction, les deux jeunes espoirs du cinéma français Noémie Merlant et Nahuel Perez Biscayart, retracent le fil des destins brisés des victimes, après le succès de Novembre et de Revoir Paris.



Récompensée aux festivals de Deauville et de Cannes, la réalisatrice Kelly Reichardt signe le récit réaliste d'une sculptrice préparant le vernissage de son exposition dans Showing Up. Interprétée par Michelle Williams, l'artiste devra lutter contre les éléments de la vie quotidienne, comme une coupure d'eau chaude ou des relations étiolées, avant de parvenir à son but.