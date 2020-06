publié le 27/06/2020 à 13:44

Tous les samedis, Jade, Eric Dussart et toute l'équipe de On Refait La Télé sont en direct de 11h30 à 12h30 sur RTL. Et ce samedi matin, Elsa Zylberstein étaient leurs invités !

Après Faut pas lui dire en 2017, Solange Cicurel est de retour derrière la caméra avec Adorables. Dans cette comédie, la réalisatrice belge raconte la relation mouvementée d'une ado jouée par Ionis Matos, qui fait ses débuts au cinéma, et sa mère incarnée par Elsa Zylberstein, récemment à l'affiche de Je ne rêve que de vous et Je voudrais que quelqu'un m'attende quelque part. L'actrice césarisée en 2009 (meilleure comédienne dans un second rôle) pour Il y a longtemps que je t'aime, donne aussi la réplique à Lucien Jean-Baptiste.

Ce matin pendant l'émission, la comédienne est notamment revenue sur une scène d'Adorables qu'elle partage avec le chanteur Amir. Au micro de Jade et Eric Dussart, elle a a expliqué que cette scène était inspirée de sa rencontre avec l'acteur américain Bradley Cooper.

Cette rencontre a eu lieu dans un café parisien, il y a quelques années : "Je suis rentrée à La Palette un jour, un café à Paris que j'adore, et je vois Bradley Cooper. Je m'assois à côté de lui (...) J'étais dans tous mes états et je lui dis : 'Are you Bradley Cooper ?'. Il me dit 'Oui' avec un français parfait", raconte-t-elle avant de continuer : "On se met à parler avec lui (...) A ce moment-là j'étais au théâtre, j'étais hyper fatiguée et je lui dis cette phrase énorme 'Non mais normalement je suis beaucoup plus jolie que ça' !" explique-t-elle en riant.

Bradley Cooper n'aurait rien répondu selon Elsa Zylberstein. Un moment gênant pour la comédienne mais extrêmement drôle et qui a permis de nourrir les dialogues de la comédie Adorables. Retrouvez cette séquence en vidéo dans son intégralité ci-dessus...

"Adorables" de Solange Cicurel, au cinéma le 29 juillet 2020

L'histoire d'Adorables : Emma et Victor sont les parents de Lila. Alors qu’elle fête ses 14 ans, Lila commence sa crise d’ado et passe d’une enfant parfaite à une adolescente insupportable. Victor tente d’apaiser les tensions mais entre mère et fille, la guerre est déclarée ! Tous les coups sont permis et plus question d’être adorables...

Nous vous proposons de découvrir la bande-annonce du film...

> "Adorables" - Bande-annonce (2020)

Le film Adorables sortira en salles le 29 juillet prochain !

Les coulisses de la télé

Enfin, RTL vous emmène également dans les coulisses de la télévision. Et cette semaine, c'est avec Rémi Jacob de Télé Loisirs !