VIDÉO - "Les Gardiens de la Galaxie 3" : découvrez la première bande-annonce officielle

Le 3 mai 2023 débarquera dans les salles de cinéma françaises le troisième opus de la saga Les Gardiens de la Galaxie. Alors que ce devrait être la dernière réalisation des Studios Marvel axée sur la fine équipe déjantée chargée de faire régner la paix entre les planètes, les premières images ont laissé entrevoir un film mêlant, comme à son habitude, humour, émotion et scènes d'action, mais aussi une part d'ombre plutôt rare pour cette saga.

Ce troisième volet devrait également mettre en avant l'un des membres de l'équipe, Rocket, le raton laveur, dont on aperçoit notamment des images étant enfant. Dans une interview pour Deadline, le réalisateur du film, James Gunn, avait récemment confié son envie de centrer une partie de l'histoire sur ce personnage "qu'il aime tant". Le petit Groot a lui grandi et apparait plus fort que jamais.

Dans cette bande-annonce, on retrouve aussi l'un des nouveaux personnages qui a rejoint l'aventure, en l'occurrence Will Poulter qui jouera Adam Warlock, une forme de vie synthétique créé dans le deuxième volet de la saga. Mantis, incarnée par la Française Pom Klementieff et les indéboulonnables Star-Lord (Chris Pratt) et Drax (Dave Bautista) seront, eux aussi, bien évidemment de la partie.

