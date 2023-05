L'annonce d'un nouveau film de la franchise Transformers est toujours un événement pour les fans du monde entier. Avec des centaines de millions d'entrées à chaque nouveau film, le septième volet de la saga, prévu en salle le 7 juin prochain, ne devrait pas faire exception. Avec, pour les Français, la présence de Dorothée au casting.

Cinq ans après la sortie du dernier film, Transformers : Rise of the Beasts remet en scène les Autobots, avec notamment Optimus Prime, Mirage et Arcee. Ces derniers vont affronter une nouvelle fois leurs adversaires de toujours : les Decepticons. Dans ce film, les héros vont être assistés d'une nouvelle catégorie de Transformers, appelée les "Maximals".

L'histoire doit plonger les spectateurs dans le New York des années 1990. Dans un communiqué de presse de Paramount Pictures annonce que l'un des nouveaux personnages est doublé, en français, par Dorothée, animatrice phare de cette décennie. "Qui mieux que celle qui a importé les mangas et les grandes séries d'animation en France pour incarner la sagesse, la puissance et la bienveillance ?"

Plus qu'un hommage, un choix évidemment

"Rendez-vous au cinéma". L'ancienne animatrice du Club Dorothée et de Récré A2 a déjà annoncé la nouvelle sur Twitter. Elle y dévoile une photo promotionnelle du film, aux côtés de son personnage. Elle prête sa voix au personnage de Airazor, un robot-faucon et "experte en reconnaissance aérienne des Maximals."

En 2018, elle avait déjà fait une apparition dans le film Nicky Larson de Philippe Lacheau. Le 7 juin prochain, elle sera accompagnée à l'écran par le vidéaste et acteur Mister V, qui double Mirage, ainsi que par les deux comédiens de doublage Patrick Messe et Michel Vigné, dans la carrosserie d'Optimus Prime et d'Optimus Primal.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info