publié le 30/08/2019 à 17:42

Pour qu'on l'aime encore (plus). Valérie Lemercier est en train de préparer un film "librement inspiré de la vie de Céline Dion". Il s'appellera Famous en français, et The Power of Love en anglais. Plusieurs détails ont été dévoilés concernant sa préparation.

Sur le site figurants.com, la directrice de casting du film a indiqué avoir besoin de 800 figurants pour un tournage qui se déroulait du 4 mars au 30 avril 2019, en France principalement, "avec des scènes supposées au Canada et à Las Vegas". Les figurants devaient jouer le public d'une émission de télévision et le personnel de la télévision.

Selon Valérie Lemercier, Famous n'est pas exactement un biopic, mais plutôt un "hommage" à la chanteuse. Ce n'est pas la première fois que la comédienne réalise un film inspiré d'une personnalité. En 2005, elle avait signé Palais Royal !, inspiré de la vie de Lady Diana.

Un casting qui se précise

Le personnage principal s'appellera Aline Dieu, et non pas Céline Dion. Cette personne clairement inspirée de la chanteuse sera jouée par Valérie Lemercier.

Parmi les acteurs attendus dans le film, Michel Drucker (c'est lui qui a présenté la chanteuse au public français en 1983) a déjà révélé qu'il y ferait quelques apparitions, dans un grand entretien pour Midi Libre : "J'ai tourné trois jours avec Valérie Lemercier (...). C'est joué par des Québécois, à part Valérie Lemercier qui interprète Céline à tous les âges et moi qui passe la tête comme ami de la famille". L'animateur de Vivement dimanche évoque une scène à Paris dans un jet privé et d'une autre à Marbella, en Espagne, où l'équipe du film a recréé sa maison de Las Vegas.

Pour incarner René Angélil (le mari et mentor de Céline Dion décédé en 2016), la réalisatrice avait d'abord pensé à l'acteur Jérôme Commandeur, puis a changé d'avis pour choisir un acteur québécois, Sylvain Marcel, au grand dam du comédien français qui l'a expliqué sur le plateau de C à Vous, sur France 5.

> Céline Dion "D'amour et d'amitié" | Archive INA

D'autres projets en préparation autour de Céline Dion

D'après le magazine The Hollywood Reporter, ce n'est pas le seul projet autour de la diva québécoise. Son neveu, Jimmy Dion, serait aux manettes du scénario d'un film anglophone qui s'intéressera à l'enfance de la star, avant la célébrité, et qui devrait s'appeler Céline avant Céline. Il sera réalisé par le québécois Marc-André Lavoie et le tournage devrait commencer en 2020.



Selon Chartsinfrance, Céline Dion aurait même écrit une lettre à Marc-André Lavoie, pour le remercier de s'intéresser à cette partie de sa vie : "Je voulais vous faire savoir à quel point j'ai été touchée par le film que vous préparez. Avec votre approche unique, vous arrivez à mesurer l'essence d'une période qui me tient beaucoup à cœur".



L'interprète de Pour que tu m'aimes encore partira en tournée mondiale le 18 septembre, pour son nouvel album Courage, qui sortira en novembre 2019. Quant au film Famous, il devrait sortir courant 2020.