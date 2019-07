publié le 07/07/2019 à 14:00

Ce weekend, Jade et Eric Dussart refont la télé avec Michel Drucker !

Son célèbre canapé rouge est une institution ! En 20 ans aux commandes de Vivement dimanche sur France 2, Michel Drucker a reçu toutes les plus grandes stars françaises et internationales. A tel point que passer dans l'émission dominicale est considérée comme une consécration pour beaucoup d'artistes. Et la demande pour participer au programme est forte. Invité à s'exprimer sur ce sujet dans On Refait La Télé, Michel Drucker explique : "De temps en temps, quand je prends un train ou un avion, si je croise un artiste qui n'est jamais chez moi je rase les murs (...) et ça va plus compliqué à la rentrée parce qu'il y a beaucoup d'émissions qui ont disparu".

En 56 ans de carrière, le présentateur connait les célébrités par cœur, même la part d'ombre d'entres elles. "Il n'y a pas que des belles âmes, c'est vrai. Non, ce qui me blesse le plus dans ce métier, mais je dois être romantique, c'est que j'aime bien de temps en temps avoir des signes de gratitude et de reconnaissance" avant de continuer : "Quand je vois dans le courrier que j'ai reçu de gens que j'ai aidé, eh bien ce sont souvent les plus grandes stars qui m'ont écrit. Moi j'ai des lettres de René Angelil, j'ai des lettres de Céline qui n'ont jamais oublié". Michel Drucker cite également des artistes disparus aujourd'hui et qui ont marqué le cinéma français comme Louis de Funès ou encore Lino Ventira. "En revanche, il y a souvent des gens qui ont une faculté d'oublier extraordinaire. Un jour, il y a un mec du métier que je ne citerai pas qui me dit 'écoute, je vais te présenter un mec, même si ta carrière est faite, un gars qui peut être très important pour toi', et je lui dis 'Oui, je te l'ai présenté il y a 30 ans".

Parmi les difficultés dans la gestion des invités sur son plateau, l'animateur de 76 ans explique qu'il y a notamment les relations entre chaque vedettes : "Il y a ceux qui ont été très amis et qui ne le sont plus, ceux qui ont couché ensemble et qui ne couche plus ensemble... Non mais c'est très important de savoir qui fait quoi parce que ça peut être des catastrophes". Michel Drucker pointe surtout du doigt le comportement des humoristes entre eux : "Ils sont souvent très cruels. la course à la vanne elle est terrible ! Il n'y a jamais eu autant d'humoristes en France et ils se tirent la bourre entre eux et ils se piquent souvent leurs vannes", confie-t-il. "Mais, il n'y a rien de plus terrible que lorsqu'un humoriste est là, qu'il y a d'autres humoristes autour du canapé et qu'ils ne font pas le moindre sourire".

Dans ce genre de situation, le présentateur a une solution : il prévient le public et va voir les invités en loge pour leur demander de faire une effort afin d'aider l'humoriste. "Surtout quand c'est une jeune qui débute" ! Seul problème : "Quand je dis ça au public, on est au bord de la standing ovation alors qu'il est inconnu". De quoi attiser les jalousies...

Michel Drucker : le taulier de la TV de retour à la rentrée

A l'heure où le monde de la télé est chamboulée avec le départ de Patrick Sébastien de France Télévisions ou encore l'arrêt d'émissions cultes à l'instar de C'est au programme avec Sophie Davant et Motus présentée par Thierry Beccaro, il en est un qui résiste tel un irréductible gaulois : Michel Drucker ! L'homme de 76 ans a signé pour une nouvelle saison de Vivement dimanche sur France 2. Il entamera donc sa 56e rentrée télé en septembre. Un record de longévité !

Michel Drucker aux commandes de "Vivement dimanche" depuis 20 ans

Dans la foulée, le présentateur a également annoncé l'arrivée de nouveaux chroniqueurs dans Vivement dimanche. Tom Villa et Alex Vizorek, les chroniqueurs de Thierry Ardisson sur C8 depuis plusieurs saisons, officieront dorénavant aux côtés de Michel Drucker. Cela fait suite au départ de "l'homme en noir" du groupe Canal+ qui a refusé la réduction budgétaire imposée par Vincent Bolloré pour son émission Les Terriens du Samedi.



Autre bonne nouvelle pour les fans de Michel Drucker : le présentateur prépare un nouveau spectacle ! Il récidive donc 3 ans après son premier one-man-show Seul... avec vous qui avait connu un vif succès. Attendu pour janvier 2020, ce nouveau seul-en-scène s'appellera De vous à moi et emmènera l'homme de télé à sillonner les routes de France.



Enfin, depuis le 4 juillet Michel Drucker est de retour sur Melody ! Pour la deuxième année consécutive, l'animateur est l'invité de la chaîne tout l'été pour répondre aux questions de Jean-Pierre Pasqualini, directeur des programmes et expert musical. Il commentera notamment ses émissions les plus cultes.

