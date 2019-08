Céline Dion "manipulée" ? Tout comprendre au feuilleton avec Pepe Muñoz

publié le 04/08/2019 à 16:11

Cette histoire aura fait couler beaucoup d'encre. Cette semaine, les médias se sont passionnés pour les rumeurs de "manipulation" entourant Pepe Muñoz, un ami proche de Céline Dion. Mais selon la diva et son équipe, ce sont de "faux commérages" : il ne la manipule pas et ils ne sont pas en couple.

Le 31 juillet, les membres de l'équipe de Céline Dion ont tenu à s'adresser directement à Pepe Muñoz pour le soutenir et démentir les accusations portées contre lui. Le jour même, la chanteuse d'All by Myself a relayé le message sur ses réseaux sociaux : "Nous sommes peinés et déçus de l'histoire mensongère qui est sortie dans les médias lundi (...). Ces "sources n'ont rien de mieux à faire que de répandre de faux commérages. Ne te démoralise pas pour ça... et continue ton excellent travail. On t'aime !", pouvait-on lire sur les comptes officiels de la chanteuse.

Une rumeur véhiculée par une source anonyme

Tout est parti du site Page Six. Dans un article intitulé "le cercle proche de Céline Dion craint qu'un "boy toy" n'ait trop d'influence sur elle", le journaliste Carlos Greer a retranscrit les propos d'une personne supposée "proche" de la chanteuse, qui accusait Pepe Muñoz de manipuler la chanteuse. "Il l'isole et les gens le sentent. Elle est amoureuse de ce garçon et écoute tout ce qu'il dit. Les gens vont le voir quand ils ont des questions", avait dit l'anonyme à Page Six.

Pour appuyer les dires de ce premier accusateur, d'autres "sources multiples" auraient dit à ce même média que le jeune homme avait orchestré le départ d'une partie de l'équipe de la star. Enfin, une autre personne aurait confirmé leur proximité en disant : "même le management va le voir quand ils ont besoin de quelque chose".

> Céline Dion et Pepe Muñoz - Le Ballet @ Lille (2017)

Pepe Muñoz a rencontré Céline Dion en 2017. Il est danseur, illustrateur et s'occupe également parfois du stylisme de la chanteuse. Il l'a notamment accompagnée sur scène pour la chorégraphie du Ballet et ils sont maintenant très amis.

Céline Dion s'était confiée sur sa relation avec le danseur en janvier 2019, dans une interview pour The Sun : "Oui, il y a un autre homme dans ma vie, mais ce n'est pas l'homme de ma vie. Nous sommes amis, meilleurs amis. Bien sûr que nous nous faisons des câlins, que nous nous tenons la main et que nous sortons. Mais ne mélangeons pas tout".

Elle avait aussi révélé l'homosexualité du danseur à la chaîne télé Extra, et s'était confiée sur les bienfaits de leur amitié : "Il a beaucoup fait pour ma santé mentale, ma spiritualité, ma force". Une force dont la star a grandement besoin pour se préparer à partir pour une tournée "Courage World Tour" en septembre 2019.