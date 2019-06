VIDÉO - Céline Dion dévoile "Flying On My Own", sa nouvelle chanson survitaminée

Céline Dion - Flying On My Own (Live from Las Vegas)

publié le 10/06/2019 à 11:47

Céline Dion a fait ses adieux à la scène de Las Vegas qu'elle a occupé avec majesté pendant près de deux décennies. Mais sa carrière musicale est loin d'être finie. Pour célébrer ce nouveau chapitre de sa vie, la chanteuse canadienne a dévoilé Flying On My Own à Las Vegas lors du dernier week-end de sa résidence dans la capitale du jeu.



Vêtue d'une spectaculaire robe dorée, elle a chanté avec son style inimitable : "Je vole de mes propres ailes / Les ailes de ton amour". Une façon sans doute de parler de sa nouvelle vie depuis la mort de son mari et pygmalion : René Angélil. Plus vive, légère et confiante que jamais, Céline Dion continue de montrer toute l'étendue de sa puissance vocale tout en injectant une bonne dose d'électro dans ce nouveau titre cousu pour être dansé dans les boîtes de nuit.

Il s'agit du premier extrait de son futur album en anglais Courage. Les paroles très optimistes et lumineuses de ce Flying On My Own sont signées Sia. Les deux chanteuses avaient déjà collaboré sur le titre Loved Me Back To Life. La star commencera une tournée nord-Américaine à la rentrée jusqu’en mars 2020 avant la sortie d’un album en français.