Depuis son arrivée à Paris le vendredi 28 juin, la star attire les regards et les critiques avec ses looks audacieux et une silhouette extrêmement fine Crédits : Lucas BARIOULET / AFP | Date :

publié le 03/07/2019 à 09:43

La chanteuse canadienne ne raterait une Fashion Week parisienne pour rien au monde. Depuis dimanche 30 juin, la diva assiste plusieurs fois par jour aux différents défilés Haute couture Automne-Hiver 2019/2020. L'occasion pour elle de jouer les top models à la sortie de son luxueux hôtel du VIIIe arrondissement et aux premières loges des podiums. Tous les regards sont posés sur elle.

Body ultra-coloré, tutu jaune, combinaison féline, robe noire ultra décolletée, la star de 51 ans ne s'est privée d'aucune extravagance depuis son arrivée dans la capitale. À chaque sortie du Crillon, où elle séjourne, la Canadienne dévoile fièrement son corps et ses looks toujours plus audacieux.

De quoi attirer les paparazzis mais aussi les critiques. Très maigre, Céline Dion inquiète sur son état de santé et fait réagir les internautes. Parmi les messages que l'on pouvait lire sous l'une de ses publications Instagram : "Bonjour Céline, vous ne lirez peut-être pas mon message car il y en a tellement. Vous n'avez jamais été grosse même enceinte vous aviez la ligne, mais là vous me faites un peu peur car vous n'êtes plus mince mais maigre. On ne connaît pas la vie de chacun et chacun sa vie comme on dit mais prenez soin de vous et mangez un peu plus par pitié... que vous arrive-t-il ?".