Céline Dion : elle change de coupe de cheveux

publié le 02/08/2019 à 12:36

Alors que le Vogue UK piloté par Meghan Markle sera sur les femmes qui inspirent la duchesse, le numéro le plus important du Harper's BAZAAR US sera consacré aux "icônes", dont Céline Dion fait partie. Le magazine vient de dévoiler des photos où la chanteuse est méconnaissable.

Cheveux courts, noirs, trait épais d'eye-liner... L’interprète de My Heart Will go On a adopté un nouveau look à la garçonne, entre les cheveux mi-longs et la coupe au bol qui change radicalement de ses traditionnels longs cheveux blonds ondulés. L'objectif du photographe Mario Sorrenti l'a capturée "androgyne", vêtue d'une veste de costume noire Alexander Mc Queen, d'une robe Marc Jacobs ou avec un jean ample et un sweat.

Autres icônes de la mode mises en valeur dans le magazine : le top model Christy Turlington, l'actrice Shailene Woodley (Star Wars) et la chanteuse Alicia Keys qui ont aussi leur place dans le numéro de septembre du célèbre magazine de mode américain.