Affaire Weinstein : "On ne savait pas", se défend Thierry Frémaux sur RTL

et Capucine Trollion

publié le 14/01/2020 à 10:28

Deux ans après le début du mouvement #MeToo, le procès d'Harvey Weinstein se poursuit à New-York (États-Unis), où l'ancien producteur de cinéma devra répondre de viols et d'agressions sexuelles.

En France, Adèle Haenel, actrice aux deux César et au talent unanimement reconnu, a décidé de sortir du silence. Dans une longue enquête publiée par Mediapart, en novembre 2019, elle accuse le réalisateur Christophe Ruggia de l'avoir agressée sexuellement alors qu'elle n'avait que douze ans.

Le ménage est-il en train d'être fait dans le cinéma français ? "Oui, je pense qu'il est largement fait, d'autant que #MeToo, le nouveau mouvement de libération de la femme a commencé dans le milieu du cinéma avec les méfaits d'Harvey Weinstein qui ont été révélés, mais il ne faudrait pas croire que dans le cinéma, nous le savions (...) On ne le savait pas. La preuve, c'est que lui-même dit : 'Je n'ai rien fait'", démarre Thierry Frémaux, le délégué général du Festival de Cannes sur RTL. "Il ne sévissait pas à Cannes, il sévissait partout visiblement, enfin j'en sais autant que vous", explique Thierry Frémaux, avant de poursuivre : "On aurait tort, encore une fois, de réduire cela au cinéma et au Festival, c'est dans la société toute entière que ces questions-là se posent", conclut-il.