publié le 19/08/2020 à 11:11

36 Quai des Orfèvres, c'est l’histoire d’une rivalité entre deux flics de la Brigade de Répression du Banditisme, avec dans le viseur le fauteuil de patron du 36. Vrinks (l’intègre), va être victime de Klein (prêt à tout pour l’emporter). Cyril Colbeau-Justin avait produit le premier film d’Olivier Marchal, Gangster en 2002 : "Quand on a fini Gangster, et qu'il y a eu un joli succès d'estime, Olivier a dit : 'Je vais faire un Monte Cristo dans la police : grandeur, décadence, vengeance'", démarre Cyril Colbeau-Justin.

André Dussollier joue le directeur sortant de la BRB, Daniel Auteuil est Léo Vrinks et Gérard Depardieu interprète Denis Klein. Deux hommes engagés dans une lutte à mort. "Le cinéma d'Olivier Marchal c'est toujours des flics contre des flics (...) 36 Quai des Orfèvres est quasiment le brouillon de Braquo", poursuit Cyril Colbeau-Justin.

Le scénario de 36 Quai des Orfèvres, co-écrit par Olivier Marchal, lui-même ex-policier, est tiré d’une histoire vraie : celle du gang des ripoux qui avait fait vaciller la police judiciaire parisienne en 1985. Il a donc fallu faire très attention à la mémoire des vrais acteurs du scandale. "On n'a pas nécessairement besoin de demander les droits (...) à condition de respecter certaines règles (...) En fait, on voulait raconter l'histoire d'un flic qui tombe pour droiture morale", résume-t-il.

Gérard Depardieu, Daniel Auteuil, André Dussollier, Roschdy Zem, Valeria Golino, Anne Consigny et les autres dans le très réussi 36 Quai des Orfèvres d’Olivier Marchal ont réuni plus de 2 millions de spectateurs en France et ont récolté 8 nominations aux César.