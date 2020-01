Roschdy Zem et Michel Fau présentent "Trahisons" sur RTL

publié le 20/01/2020 à 10:20

Roschdy Zem et Michel Fau seront pour la première fois ensemble sur scène au théâtre de la Madeleine à partir du 24 janvier dans Trahisons, la pièce du grand dramaturge britannique Harold Pinter. D’un côté, Michel Fau, immense vedette au théâtre, et qui n’a pas encore décroché au cinéma les grands rôles qu’il mérite.

De l’autre, Roschdy Zem, star de cinéma. La carrière sur scène de Roschdy Zem, se résume à deux pièces de théâtre. La dernière fois qu'il est est monté sur les planches c'était en 2002 pour jouer le Conte d'hiver de Shakespeare. "Le théâtre était assez rare [dans ma carrière] et pas toujours intéressant jusqu'à la proposition de Michel [Fau] (...) J’avais toujours un œil sur les propositions", démarre Roschdy Zem au micro de RTL. "J'ai le même problème avec le cinéma. Quand Xavier Giannoli m'a proposé Marguerite, je l'ai fait, car le rôle était magnifique au cinéma (...) C'est plus intéressant de faire ses projets à soi", poursuit Michel Fau.

"J'ai une vraie admiration pour sa folie [de Michel Fau], c'est une folie créatrice, donc j'aime beaucoup ça ! Claude Perron (Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain, Enfermés dehors) est une actrice que j'aime beaucoup et puis Pinter, j'aime beaucoup la subtilité et l'humour sarcastique et j’avais envie de jouer dans une pièce plutôt légère", explique l'acteur qui a accepté ce projet. De son coté, Michel Fau explique qu'il aime beaucoup "aller vers des acteurs qu'il ne connaît pas".

Une pièce sur la trahison à plusieurs niveaux

La pièce d'Harold Pinter était bien plus qu'une pièce sur la trahison amoureuse, car ce n’est pas seulement l’amour qui est trahi, mais l’amitié, et les affaires. C’est une pièce où tout le monde trahit tout le monde. Roschdy Zem est Jerry, un agent littéraire, marié, père de deux enfants. Il a comme meilleur ami, Robert alias Michel Fau, un célèbre éditeur. Il était garçon d'honneur à son mariage, et il le trompe depuis 7 ans en couchant avec sa femme, qui est galeriste.

Tout ça paraît assez banal dans le milieu artistique, qui a la réputation d’être permissif. Mais heureusement, Harold Pinter, par son style, son humour incisif, et aussi par la construction très particulière de sa pièce, parvient à dépasser les clichés du genre. Il prend tout à l’envers, dans un flash-back permanent, assez vertigineux. La pièce commence quand l’histoire d'amour entre l’amant et la femme du mari prend fin.

L’amant incarné par Roschdy Zem croit encore qu'il file un parfait amour adultérin sans éveiller les soupçons du mari, son meilleur ami tombe de haut quand il découvre que Michel Fau, le mari cocu, était au courant depuis longtemps. "J'essaye toujours d'être au service du poète avant de plaquer mes fantasmes et mes délires et pareil pour Roschdy qui a des moments de secrets et de mystères et d'égarements", conclut Michel Fau.