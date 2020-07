Olivier Marchal, réalisateur français et ancien policier.

et AFP

publié le 28/07/2020 à 21:43

Bronx, le nouveau long métrage du réalisateur Olivier Marchal qui devait sortir en salles en mai, puis décalé à septembre, sera finalement disponible sur Netflix.

La sortie Bronx a été repoussée en raison de la fermeture des salles de cinéma. Le film tourné à Marseille l'automne dernier met en scène un règlement de comptes dans les quartiers Nord de Marseille avec au casting Jean Reno, Gérard Lanvin, Kaaris et Stanislas Merhar. La date de disponibilité sur la plateforme n'est pas encore précisée.

Sidonie Dumas, directrice générale de Gaumont et productrice, estime que "dans le contexte actuel, celui de la pandémie, nous pensons que Bronx aura une exposition optimale sur Netflix. C'est une chance formidable pour le film d'Olivier".

Olivier Marchal n'en est pas à son coup d'essai, c'est son sixième long métrage après 36 Quai des Orfèvres, ou Les Lyonnais.

Le coronavirus a beaucoup fait souffrir l'industrie du 7e art, et certains films ont été proposés directement aux abonnés sans passer par la case cinéma dont le Pinocchio de Matteo Garonne et Brutus vs César de Kheiron.