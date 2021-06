"Uderzo, comme une potion magique", l'exposition réussie du Musée Maillol

Benjamin Lavernhe est l'invité en direct de Stéphane Boudsocq et d'Yves Calvi à l'occasion de la sortie demain mercredi du film de Laurent Tirard "Le discours" avec RTL.

publié le 08/06/2021 à 09:56

Si vous vous laissiez pousser la moustache comme Astérix, vous pourriez jouer dans le prochain film. Mais Uderzo a dû tout changer, car Goscinny voulait un Astérix petit et trapu. Et c’est pour se consoler, ou en représailles qu’Uderzo a créé Obélix. Lequel n’a pris du poids qu’au fil des sangliers dévorés d’album en album.

Dans l’expo Uderzo comme une potion magique, vous verrez tous ces fabuleux dessins et beaucoup d'autres. La preuve est faite depuis longtemps qu’Uderzo est un génie, mais il est bon de le rappeler de temps à autres. Et en plus, un homme délicieux.

C'est une exposition chronologique et narrative. La vie d’Uderzo comme un roman graphique, elle commence par ses dessins d'enfants : des poissons hallucinants de précisions jusqu'à ses dernières planches en passant par ses dessins de jeunesse influencés par Franquin ou Walt Disney. Albert Uderzo rêvait de devenir Walt Disney.

Il faut rappeler qu’Albert Uderzo est né daltonien et avec six doigts à chaque main. Mais tous les daltoniens à douze doigts ne sont pas des dessinateurs de génie. Dans les années 50, Uderzo faisait des dessins réalistes pour la presse ou pour sa série Tanguy et Laverdure, avec Jean-Michel Charlier au scénario. Il a aussi dessiné des supers héros, comme Captain Marvel. Vous découvrirez aussi son tout premier personnage : Flamberge. Ainsi que cette autre série créée avec Goscinny, Oumpah-Pah, qui n'a pas eu le succès d'Astérix. Un des mérites de l'exposition est de montrer le travailleur acharné qu'était Uderzo, surtout à ses débuts.

La recette de la potion magique de Pierre Gagnaire

C'est fascinant de voir le trait tellement sûr de ses dessins, sans rature, sans repentir, Uderzo atteint le sommet de son art avec Astérix. Série qui a aussi révélé son talent de caricaturiste puisqu'il adorait parsemer les albums d’Astérix des personnages célèbres Sean Connery, Laurel et Hardy, Aldo Maccione, Pierre Tchernia, son ami. Mais avec quelle gourmandise, il dessinait Obélix. Le personnage préféré de tous les Français. Notamment du cuisinier Pierre Gagnaire, un fan de la série. Tellement fan qu’il s'est transformé en druide, en s’associant avec l'ingénieur chimiste Michael Pontif pour préparer la recette de la potion magique !

Il a respecté les indices semés par Panoramix au fil des albums. La base de la potion c'est un bouillon de crustacé. Les Gaulois habitent près de la mer auquel il a ajouté de l’huile de roche, de l’extrait de trèfle et de la betterave rouge, totalement bio. Le tout est relevé par de la pipérine et un léger spray de parfum de la forêt. Ça vous arrache le palais !