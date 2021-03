"Astérix": découvrez en exclusivité le titre du 39e album

publié le 29/03/2021 à 07:47

Le prochain Astérix sera disponible en librairies le 21 octobre prochain et ce lundi, RTL vous révèle en exclusivité le nom de ce 39e album : Astérix et le griffon. Ce nouvel album de la série vendue à plus de 380 millions d’albums dans le monde sera écrit par Jean-Yves Ferri, dessiné par Didier Conrad et toujours fidèle aux règles de l’alternance édictées par René Goscinny et Albert Uderzo. Comme l’aventure de l’album précédent se passait dans le village gaulois, dans ce nouvel album, les héros vont faire un très long voyage.

Jean-Yves Ferri a fait un travail de dentellière pour éviter les clichés sur les étrangers. Fini le temps où Goscinny pouvait rire des grandes dents des anglais ou du profile des grecs. Aujourd’hui chaque mot est pesé, la polémique est plus facile et l’exercice plus émouvant puisque ce 39e album d’Astérix sera le premier à paraître après la mort d’Albert Uderzo, survenue il y a exactement un an, le 24 mars dernier.