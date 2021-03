publié le 03/03/2021 à 12:44

Netflix, les éditions Albert René et le réalisateur de la comédie culte Astérix : Mission Cléopâtre vont s'unir pour créer une nouvelle adaptation en 3D des aventures de notre irréductible Gaulois préféré. D'après les informations de nos confrères du Parisien, Alain Chabat, les éditeurs des aventures d'Astérix et le gréant du streaming américain ont uni leurs forces pour créer une série animée reprenant l'intrigue de l'album Le combat des chefs (1966).

Une première pour Alain Chabat qui connaît très bien le cinéma et la télévision mais ne s'est encore jamais frotté à l'art de l'animation. "Ecrire et réaliser une série d'animation a toujours été un rêve. Je suis ravi de pouvoir le réaliser avec Astérix dont je suis fan depuis des années ! Cela s'annonce comme une aventure extraordinaire", a-t-il déclaré dans les colonnes du journal.

L'occasion de faire découvrir Astérix au monde entier et à de nouvelles générations. L'exemple récent du succès de Lupin est la preuve du pouvoir magique d'une adaptation sur Netflix. "Ce projet représente une opportunité unique de faire découvrir ou redécouvrir l'univers d'Astérix à plus de 200 millions d'abonnés Netflix dans plus de 190 pays, et toucher une nouvelle génération de spectateurs ! Cela va aussi contribuer à renforcer le rayonnement international de cette figure mythique de la culture populaire française qu'est Astérix", a ajouté Céleste Surugue, le directeur général de séditions Albert René.