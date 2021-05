Pourquoi vous avez Astérix et Obélix sous le nez à longueur de journée

publié le 03/05/2021 à 07:01

Astérix, vous le savez sans doute, vient d'astérisque, ce symbole typographique qu'on connait tous, la petite étoile… Et ça que ce soit sur votre clavier d'ordinateur ou celui de votre smartphone, vous l'avez sous les yeux très très souvent.

Et là vous allez me dire "pour Astérix OK mais pour Obélix ? On n'a pas d’obélisque tous les jours sous les yeux et encore moins si on n’habite pas à Paris !". C’est vrai sauf que le nom d'Obélix ne vient pas du mot obélisque !

Il vient aussi d'un symbole typographique : l'obèle. C'est une sorte de dague que vous trouverez dans vos caractères spéciaux. Nettement moins connu que l'astérisque, je vous le concède. Quoique. Car sous sa forme primitive, baptisée obelus, on la représente par deux points avec un petit trait au milieu, le signe qu'on utilise sur une calculatrice pour faire une division ! Quand je vous disais que vous les aviez sous le nez à longueur de journée.

Et si René Goscinny, le co-créateur d'Astérix et Obélix avec Uderzo, s'est inspiré de caractères typographiques, c’est pour une vraie raison… Il voulait rendre ainsi hommage à son grand-père maternel qui était imprimeur à Paris. Car chez Goscinny, la famille, c'était comme dirait un autre fameux personnage de la BD une idée fixe.



