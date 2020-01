Quels sont les livres les plus vendus en 2019 ?

publié le 17/01/2020 à 14:51

En moyenne, par an, les Français dépensent 116 euros dans les livres, un chiffre qui reste stable dans les années. Mais qu'achètent-ils ? Livres Hebdo a publié son classement annuel de vente de livres, réalisé avec l'institut GFK, tous formats confondus.

Avec plus de 1.500.000 ventes, c'est le 38ème volume d'Astérix publié chez Albert René, La fille de Vercingétorix qui arrive en tête du podium. 61 ans après la sortie du premier volume, son succès reste indéniable.

Auteur au succès incontestable, Guillaume Musso figure à la deuxième et troisième place du classement. La jeune fille et la nuit, en format poche, s'est vendu à plus de 500.000 exemplaires. La vie secrète des écrivains, sorti en avril chez Calmann-Lévy, s'est écoulé à 391.000 exemplaires et arrive en troisième position.

4 femmes dans le classement

Les auteurs plébiscités par les critiques littéraires, Michel Houellebecq et Jean-Paul Dubois, lauréat du prix Goncourt de 2019, se succèdent dans le classement, à la 4ème et 5ème place. Michel Houellebecq a ainsi vendu 384.079 exemplaires de Sérotonine, publié chez Flammarion.

Enfin, quatre femmes se situent dans ce top 10. Valérie Perrin (Changer l'eau des fleurs), Laeticia Colombani (La tresse), Virginie Grimaldi (Il est grand temps de rallumer les étoiles) et Raphaëlle Giordano (Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une) se retrouvent à la sixième, huitième, neuvième et dixième place.