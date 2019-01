On refait le monde

Jusqu'à présent, l'auteur n'a pas dérogé à la règle qu'il s'est lui-même fixé. Il s'agit d'abord de stratégie de communication, ce que les spécialistes nomment le marketing de la rareté ou comment faire encore plus parler de soi et susciter l'intérêt en ne se montrant pas. Encore faut-il, pour se le permettre, s'appeler Michel Houellebecq, avec son niveau de notoriété unique aujourd'hui dans le paysage littéraire français. Les ventes de son précédent livre Soumission ont frôlé le million d'exemplaires.

Contrairement à son habitude, Michel Houellebecq a choisi de ne donner aucune interview pour accompagner la sortie de Sérotonine. Une attitude étrange tant il semble aimer ça et multiplier les propos souvent provocateurs.

Le dernier Houellebecq, Sérotonine, débarque vendredi 4 janvier 2019 et la rentrée littéraire s'annonce épique. Le premier tirage prévu par l'éditeur Flammarion est de 320.000 exemplaires. Un chiffre énorme qui effraye certaines maisons d'édition concurrentes. Elles ont, par conséquent, décidé de décaler leurs principales publications d'un mois pour ne pas se retrouver en compétition directe avec le livre de Michel Houellebecq. Si la sortie officielle de Sérotonine est prévue vendredi 4 janvier 2019, quelques journalistes triés sur le volet avaient déjà reçu des épreuves dès le 12 décembre 2018. La dernière version du texte - avant impression définitive - et les premiers livres avaient aussi été envoyés à la presse juste avant Noël avec interdiction d'en parler jusqu'au 27 décembre. Un "embargo" vite brisé par certains journaux. Résultat : il y a donc du Houellebecq à pleines colonnes depuis quinze jours.

Comment "Sérotonine" de Michel Houellebecq va écraser la rentrée littéraire ?

