publié le 24/01/2019 à 09:59

Le nouveau Musso débarquera sur les étagères de vos libraires préférés au printemps. Ce nouveau livre sera publié le 2 avril 2019 et il aura pour titre La Vie secrète des écrivains.



Pour l'heure nous ne disposons que d'un seul indice sur l’intrigue fourni par l’éditeur, Calmann-Levy : il sera question d’un suspense littéraire mettant en scène un ou plusieurs écrivains sur une île de la Méditerranée. Nous n'en savons pas plus et il faudra sans doute attendre les premières lectures, critiques et interviews de l'écrivain super-star pour en savoir plus.

Ce sera le seizième roman de Guillaume Musso et à coup sûr l’un des plus attendus de l’année. Rappelons que l’auteur originaire d’Antibes s’est classé en 2018 pour la huitième fois consécutive en tête des écrivains les plus lus par les Français avec plus d’1,6 million d'exemplaires selon le bilan annuel du Figaro et de l’institut GFK.

#Info @RTLFrance : @Guillaume_Musso publiera le 2 avril « La vie secrète des écrivains ». Seul indice sur le 16e roman de Musso fourni par son éditeur @calmann_levy, ce suspens littéraire mettra en scène des écrivains sur une île de la Méditerranée. pic.twitter.com/BnT44d7J8n — Bernard Lehut (@BernardLehut) January 24, 2019