publié le 01/04/2019 à 09:30

Guillaume Musso revient le 2 avril 2019 avec son 17ème roman, La Vie secrète des écrivains, édité chez Calmann-Levy. 1.600.000 exemplaires de ses livres ont été vendus en 2018, faisant de lui un des auteurs préférés des Français et, également, de la sortie de cette nouvelle oeuvre un événement attendu. "Le jour où le trac n’existera plus il faudra que j’arrête ce métier", confie le romancier au micro de RTL.





Dans son livre, Guillaume Musso déploie une mécanique de haute précision, une intrigue d'une rare sophistication. Et dévoiler le moindre rouage serait un crime de lèse-lecture. Beaumont, une île de la Méditerranée, aux paysages sublimes, protégée des hordes de touristes : depuis 20 ans, un écrivain franco-américain, Nathan Fawles, y vit en solitaire. Il est l’auteur de trois romans devenus cultes avant de quitter brutalement la scène littéraire.

Alors qu'une jeune journaliste suisse débarque à Beaumont, décidée à percer le secret de Fawles, le corps mutilé d'une femme est retrouvé sur une plage de l'île. À partir de là se déploie une intrigue de haute volée et à genres multiples, thriller haletant, habile jeux de miroir entre l'auteur et le lecteur sans oublier, nichée au cœur du récit, une poignante histoire d'amour.



Pour son personnage principal, l’auteur puise dans la vie de nombreux auteurs, de J.D. Salinger à Philip Roth en passant par Milan Kundera. "J’aimerais que ce livre donne envie d’en lire d’autres", explique Guillaume Musso avant d'ajouter : "Depuis que j'ai l'âge de 15 ans, j'ai ce fantasme de devenir romancier un jour, j'ai toujours la même excitation et je veux continuer à jouer le plus longtemps possible".