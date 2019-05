publié le 10/05/2019 à 10:09

Après un triomphe en librairies, avec pas moins d'un million d'exemplaires vendus et plus de 35 traductions pour La Tresse, Laetitia Colombani revient deux ans après, mercredi 15 mai 2019, pour un deuxième roman, Les Victorieuses, édité chez Grasset. "Ces deux dernières années ont été les plus incroyables de ma vie, je ne m'attendais pas à un tel accueil pour mon premier roman", affirme l'auteure au micro de RTL.



Une passionnante aventure de femmes fortes et solidaires. Si des mèches de cheveux reliaient les trois héroïnes de La Tresse séparées par les océans, un lieu méconnu de Paris fait cette fois-ci le lien entre les deux principales figures féminines, séparées par près d'un siècle. Solène, brillante avocate, tente de se reconstruire après un burn-out.

Elle accepte une mission bénévole d'écrivain public au Palais de la Femme, un vaste foyer au cœur de la capitale dont, par chapitres alternés, nous découvrons l'étonnante histoire et la formidable fondatrice, Blanche Peyron, injustement oubliée. "Une femme au destin incroyable, à la détermination sans bornes, qui a décidé d'engager sa vie dans l'Armée du Salut qui vient de se créer", détaille Laetitia Colombani.

Les femmes sont les premières victimes de la précarité et je n'en avais pas conscience Laetitia Colombani





Comme dans son précédent ouvrage, l'écrivaine met en scène des femmes en butte à l'adversité qui font preuve de courage, de solidarité, d'une farouche passion pour leur dignité et leur liberté. "Les femmes sont les premières victimes de la précarité et je n'en avais pas conscience et c'est ce que j'ai voulu traiter dans ce livre", nous raconte-t-elle.



Outre son identité féminine, des éléments de son propre parcours expliquent cet intérêt pour ce type de personnages : "J'ai été très touchée par des personnes que j'ai rencontrées dernièrement, notamment une femme qui vivait dans ma rue", se souvient-elle avant d'ajouter : "Je me suis toujours dis que j'écrirais sur elle et c'est Viviane, la tricoteuse dans mon dernier roman", se souvient-elle.



En parallèle de l'écriture de son nouveau roman, Laetitia Colombani s'est lancée dans l'adaptation cinématographique de La Tresse : "Je commence le casting donc je n'ai pas encore de scoop sur les acteurs, cependant on devrait tourner dans trois lieux, avec certainement trois équipes, en italien, hindi et en anglais."