On dit "emmène-m’y" et pas "emmène-moi z’y"

publié le 29/08/2020 à 09:33

Amis des mots, je piaffais d’impatience de reprendre mes chroniques ! Si vous saviez ce que j’ai vu comme fautes, cet été. Sur les réseaux sociaux, et même dans les journaux. Merci à tous pour l’inspiration ! Je voulais surtout rebondir en cette rentrée sur l’une de mes dernières chroniques, avant les vacances, l’avant-dernière, très exactement. J’avais expliqué comment choisir entre traits d’union et apostrophe dans certains cas épineux.

Dans une injonction comme "Va-t’en !", par exemple. On hésite toujours entre traits d’union et apostrophes dans ce genre de cas, c’est normal, il faut les deux : "Va-t’en". C’est pareil quand on dit : "Donne-m’en". Je vous propose d’aller réécouter cette chronique de juillet sur le site RTL.fr pour vous rafraîchir la mémoire. Et surtout, on dit bien "donne-m’en" et non ce qui me fait perdre une oreille à chaque fois : "donne-moi-z’en" !

Il faut reconnaître, pourtant, que ça sonne un peu bizarre, "donne-m’en"… En fait, ce sont tous ces verbes à l’impératif suivis de "en" ou de "y" qui gênent beaucoup de gens. "Achète-t’en", "achète-m’en", "prends-t’en", "prends-m’en", si ça passe très bien à l’écrit, à l’oral, ça peut prêter à confusion : "Des bonbons, prends-t’en, tant qu’il est encore temps". C’est pour cette raison que tellement de personnes disent "prends-moi z’en" ou "achète-toi z’en".

On doit dire "Emmène-m’y"

Mais celui qui donne les formes les plus étranges à l’oreille, c’est "y", souvent mis à la place d’un nom de lieu, dont il évite la répétition. Quand j’entends "Tu vas à la plage ? Emmène-moi z’y", à nouveau, les oreilles m’en tombent. Alors que doit-on dire, au fait ? On doit dire "Emmène-m’y". À la troisième personne, ça donne : "Ton frère veut y aller, emmène-l’y". C’est vrai, c’est étrange, à l’oral. C’est pour cette raison que cette formulation ne se rencontre quasiment pas (ou plus) dans la langue parlée…

Alors, comment faire ? Eh bien, il n’est pas interdit d’être malin et de contourner la difficulté. Si l’on n’a pas envie de dire "emmène-l’y", ou "emmène-m’y", on dit "Emmène-le avec toi", ou bien "emmène-moi" tout court ! Le revers de la médaille c’est que, si ces façons de parler ne sont plus utilisées, elles vont disparaître.

À l’oral, force est de constater que c’est déjà quasiment fait. Mais notre langue nous appartient : si nous voulons que ces formules survivent, cela ne tient qu’à nous : utilisons-les. "La plage, remmenez-m’y, amis des mots !".