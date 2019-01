Tout savoir de l'impératif pour ne plus faire de fautes

publié le 19/01/2019 à 10:32

Aujourd’hui, je vous parle d’un temps que les moins de 20 ans… connaissent bien. "Dis bonjour à la dame", "Va te coucher", "Donne-moi la main", "Brosse-toi les dents"... C’est l’impératif.



Plus exactement, l’impératif est ce que l’on appelle un "mode", le temps est ici le présent. L’impératif existe aussi au passé, mais il est nettement plus rare : "Sois couché quand je rentrerai" ou "Aie brossé tes dents avant 22 heures", par exemple.

L’impératif, c’est le mode de l’ordre, de la prière, de l’interdiction, de l’injonction ou du conseil : "Rends-moi ma gomme", "Donne un bonbon à ta sœur", "Ne tirez pas sur le pianiste", "Embrassons-nous", ou "Ne mangez pas trop de chips". Il est relativement simple, parce qu’il n’a que deux temps, présent et passé, et trois personnes, tu, nous et vous.

Il n’existe pas à la première personne du singulier : quand on veut se donner des ordres ou des encouragements à soi-même - l’avez-vous remarqué ? -, on se tutoie : "Allez, fais un petit effort, ne laisse pas tomber".

Les verbes du 1er groupe, la règle à retenir

Dans la plupart des cas le présent de l’impératif est simplissime : il est identique au présent de l’indicatif. "Tu fais tes devoirs" (indicatif) donne "Fais tes devoirs" (impératif) ; "Nous allons à l’école" (indicatif) donne "Allons à l’école" (impératif).



Fastoche, n’est-ce pas ? Là où ça se corse, et où je corrige des erreurs tous les jours, c’est sur les verbes du premier groupe, ceux qui se terminent en "er", et qui sont les plus nombreux en français ("jouer", "aimer", etc.).



Pour ces verbes, la deuxième personne, le tu, ne prend pas de S final, alors qu’il en a à l’indicatif : "Tu chantes" mais "Chante" sans S à l’impératif ; "Tu manges tes épinards" mais "Mange tes épinards" sans S à l’impératif. C’est vraiment le truc à retenir : pas de S à la deuxième personne pour les verbes du premier groupe.

Les exceptions à connaître

Bien entendu, il y a quelques autres subtilités, et sur des verbes très courants, comme "aller", un verbe irrégulier, donc qui appartient au 3e groupe malgré sa terminaison en "er". Lui non plus ne prend pas de S à la deuxième personne : "Tu vas à l’école" donne "Va à l’école".



Plus compliqué, les verbes "être", "avoir", "savoir" et "vouloir" forment leur impératif sur la base du présent du subjonctif et non de l'indicatif. Et toujours sans le S final à la deuxième personne : "Que tu aies du courage" donne "Aie du courage".



Et c’est un peu plus irrégulier encore au pluriel, mais comme ces irrégularités concernent des verbes qu’on emploie beaucoup, les francophones les conjuguent instinctivement, les doigts dans le nez : "Que nous sachions" donne "Sachons", "Que vous vouliez" donne "Veuillez". Et donc, en attendant la chronique de dimanche matin, amis des mots… "veuillez" agréer mes salutations distinguées.