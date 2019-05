publié le 06/05/2019 à 00:13

C'est un carton, et le terme pourrait finir par être inadapté et trop faible pour qualifier la vague Avenguers : Endgame. Le dernier volet de la saga Marvel, qui renvoie une ultime fois sur le ring Captain America, Iron Man et leurs acolytes face à Thanos, se paie le luxe d'un succès auprès des critiques mais aussi d'une étiquette de machine à cash.



En effet, selon les estimations publiées dimanche 5 mai par la société spécialisés Exhibitor Relations, Avengers : Endgame a engrangé 145,8 millions de dollars durant ce week-end en Amérique du Nord, portant le total mondial à 2,19 milliards. Le tout en 11 jours d'exploitation. Des chiffres ahurissants qui efface de la deuxième place du record du genre Titanic (2,18 milliards). En quatrième position, Star Wars : le réveil de la Force totalise 2,07 milliards.



Le film, qui a récolté 575,8 millions de dollars rien qu'en Chine, a désormais Avatar (2,79 milliards) dans le viseur. Les experts de Hollywood prédisent un avenir brillant à Avengers : Endgame, qui est plébiscité par 96% des spectateurs selon le site spécialisé, grâce à ses combats spectaculaires et ses effets spéciaux ainsi que sa distribution: Robert Downey Jr, Chris Evans, Mark Ruffalo, Chris Hemsworth, Scarlett Johansson, Bradley Cooper et Josh Brolin.