Disney's Aladdin - Special Look: In Theaters May 24

publié le 11/02/2019 à 04:01

Les premières images de Will Smith dans le rôle du génie avaient choqué les fans de l'oeuvre de Disney : l'acteur n'était pas bleuté ! Mais il s'agissait là de photos préparatoires et les spectateurs seront ravis d'apprendre que Disney a bien gardé la couleur de peau du célèbre génie de la lampe dans son remake en live-action qui sortira dans les salles obscures en mai 2019.



Dans un nouveau teaser révélé dans la nuit du 10 au 11 février 2019 à l'occasion des 61ème Grammy Awards sur CBS, Disney a dévoilé des images exclusives de son film tant attendu. On peut y voir le vizir Jafar, Aladdin et son fidèle compagnon Abou, la parade du "roi Ali", la princesse Jasmine (qui a troqué, le temps d'une scène, le bleu de sa tenue iconique pour le rose et l'or) avec son tigre et... les premières images du génie tout juste sorti de sa lampe. Des images qui n'ont pas manqué d'être très commentées sur les réseaux sociaux et dans les commentaires.