Le lundi 15 avril 2019, la France assistait impuissante à l'incendie de Notre-Dame de Paris. Monument emblématique de la ville de Paris, la cathédrale a depuis tout temps inspiré artistes et auteurs. C'est le cas d'Alexis Ragougneau qui a la particularité d'avoir écrit deux polars ayant pour décor la cathédrale de Paris : La Madone de Notre-Dame et Évangile pour un gueux.

Le choix de la cathédrale ne doit rien au hasard. Avant d'écrire, Alexis Ragougneau a exercé le métier de surveillant à Notre-Dame, responsable du caractère sacré des lieux et de la bonne cohabitation entre fidèles et touristes. La cathédrale, Alexis Ragougneau la connaît par cœur, à commencer par la charpente et les toits partis en fumée. "C'est l'une des parties les plus belles et les plus émouvantes de la cathédrale (...) Quand on montait là-haut, on avait l'impression d'être en contact quasi-direct avec les bâtisseurs de cathédrale", démarre l'auteur au micro de RTL.

La Madone de Notre-Dame et Évangile pour un gueux sont disponibles aux éditions Viviane Hamy ou en poche chez Points.

"La Madone de Notre-Dame" et "Évangile pour un gueux" Crédit : Éditions Viviane Hamy

Le coup de cœur du libraire :

Samedi 27 avril 2019 aura lieu la 21e fête de la librairie indépendante. Près de 500 libraires vous attendent partout en France avec des animations, des rencontres, des lectures et chaque visiteur se verra offrir une rose et un livre de poésie illustré par Serge Rezvani comme nous le précise l'instigatrice de cette journée, Maris-Rose Guarnieri.

"Ce grand monsieur nous a offert un livre qu'il a réalisé quand il avait 16 ans. J'ai vu que ce livre plaisait pour sa beauté, son artisanat, sa simplicité (...) c'est aussi proche d'une œuvre d'art".