publié le 17/03/2019 à 08:05

Après Scénario paru en 2018, Dan Franck recréé l'Histoire avec un nouveau roman. Le Vol de la Joconde est paru le 27 février 2019 et raconte un épisode célèbre : le 22 août 1911, le chef d'oeuvre de Leonard de Vinci est dérobé au musée du Louvre.



Effervescent et cosmopolite, le Paris artistique du début des années 1900 a toujours passionné Dan Franck. Et si la trame respecte la réalité, cette dernière se perd au profit de l'imagination débordante de l'auteur. Le peintre Pablo Picasso et son ami, le poète Guillaume Apollinaire, feront partie des suspects.

Dans la vraie vie, les deux artistes seront réellement mêlés : au cours du vol de Mona Lisa, des têtes ibériques ont également été dérobées et c'est Picasso qui les avait utilisées pour peindre ses Demoiselles d'Avignon. "Ce qui n'est pas vrai, c'est de les avoir fait se promener dans le Paris de Montmartre et de Montparnasse [...] et j'ai imaginé qu'ils allaient cacher cette valise [remplies des sculptures ibériques] chez Le Douanier Rousseau, Matisse, Alfred Jarry...", explique Dan Franck au micro de RTL.

Le Vol de la Joconde, de Dan Franck, est publié chez Grasset.

"Le vol de la Joconde" de Dan Franck Crédit : Grasset

Le coup de cœur du libraire :

À la ligne, le premier roman de Joseph Ponthus, lauréat du Grand Prix RTL-Lire 2019, édité aux éditions de La Table Ronde, est le coup de cœur de Luc Widmaier de la librairie Bisey à Mulhouse, membre du jury RTL-Lire.



À la ligne, de Joseph Ponthus, est publié à La Table Ronde.

"À la ligne", de Joseph Ponthus Crédit : La Table Ronde