publié le 07/04/2019 à 08:05

L'académicien Jean-Marie Rouart publie dans la belle collection Dictionnaire amoureux chez Plon, un volume consacré à Jean d'Ormesson, en librairie depuis le 4 avril 2019. Dans son ouvrage, l'auteur renoue un dialogue avec "ce fou de littérature" disparu en 2017.



"Ça me manquait cette discussion presque quotidienne et je me suis dit que je pourrais à travers ce livre continuer la conversation", explique-t-il au micro de RTL avant d'ajouter : "Il avait une conception de la littérature ludique et amusante mêlée à la vie."

L'oeuvre exclue toute forme de complaisance, les mots sont parfois durs vis-à-vis de l'auteur, le nommant d'"autocrate de mauvaise humeur" : "Je l'adorais, mais comme directeur du Figaro [de 1974 à 1977], c'était une catastrophe parce qu'il n'était pas fait pour décider !", s'amuse l'écrivain.

On apprend également que Jean d'Ormesson souhaitait qu'à sa mort, ses cendres soient dispersées dans l'eau du grand canal face à la douane de mer de Venise, un endroit qu'il chérissait. Selon Jean-Marie Rouart, "cette incinération montre que nous ne sommes pas grand chose et qu'il vaut mieux se fondre dans ce qu'on a aimé."



Dictionnaire amoureux de Jean d'Ormesson, de Jean-Marie Rouart, est publié chez Plon.

"Dictionnaire amoureux de Jean d'Ormesson", de Jean-Marie Rouart Crédit : Plon

Le coup de cœur du libraire :

La femme aux cheveux roux, d'Orhan Pamuk, chez Gallimard, est le coup de cœur de Nathalie Iris de la librairie Mots en marge à La Garenne-Colombes. Ce livre est prix Nobel de littérature en 2006.



La femme aux cheveux roux, d'Orhan Pamuk, est publié chez Gallimard

"La femme aux cheveux roux du turc", d'Orhan Pamuk Crédit : Gallimard