publié le 31/03/2019 à 13:47

"Je passe mon temps à voler des gens. Dans le métro, dans la rue, au café, sur la plage." Dans son dernier roman J'entends des regards que vous croyez muets, publié le 7 avril 2019 dans la collection Verticales (Gallimard), Arnaud Cathrine décortique les visages de dizaine de personnes et en invente la vie. Une manie qui en dit autant sur ces gens qu'il observe que sur lui-même.

"Au début, c'était un vice totalement secret qui consistait à observer des gens et à essayer d'inventer leurs vies", raconte-t-il au micro de RTL. À la suite d'une discussion avec l'auteur Arno Bertina, Arnaud Cathrine se rend compte qu'il peut faire de ce passe-temps, une oeuvre. Avec sa maison d'édition, il arrive à sélectionner 65 récits parmi la centaine de portraits sortie tout droit de son imagination dans son carnet.

Pourquoi un visage plus qu'un autre ? À force d'interrogations, c'est l'écrivain lui-même qui s'est retrouvé dans ses pages "Ce qui m'a le plus surpris, c'est que le livre est devenu un autoportrait", s'est-il rendu compte avant d'ajouter : "Cette part autobiographique a contaminé le livre et m'a incité à poursuivre... et peut-être même à arrêter."

J'entends des regards que vous croyez muets, d'Arnaud Cathrine, est publié dans la collection Verticales, chez Gallimard.

"J'entends des regards que vous croyez muets", d'Arnaud Cathrine Crédit : Gallimard

Le coup de cœur du libraire :

Meurtre à Montaigne, le polar d'Estelle Monbrun, aux éditions Viviane Hamy, est le coup de cœur de Jérôme Germondo de la librairie Entrée Livres à Verdun. Les éditions Viviane Hamy fêtent les 25 ans de leur belle collection de polar Chemins Nocturnes.



Meurtre à Montaigne, d'Estelle Monbrun, est publié chez Viviane Hamy.

"Meurtre à Montaigne", d'Estelle Monbrun Crédit : Viviane Hamy