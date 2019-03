publié le 24/03/2019 à 08:05

Dans La Malchimie, Gisèle Bienne dresse un portrait admirable de son frère, combattant la maladie face à ceux qui l'ont empoisonné. Alors ouvrier agricole, il est en contact permanent avec des pesticides dont l'utilisation a été propulsée par les grands groupes phytosanitaires. Ce récit poignant est publié chez Actes Sud.



L'auteure s'est documentée sur la nocivité des produits et les mensonges de ces géants de l'industrie, voire de leur passé criminel. "Pendant la Deuxième Guerre, Bayer faisait parti d'un cartel avec IG Farben qui, lui, procurait le gaz qui faisait mourir les juifs dans les chambres à gaz", détaille-t-elle au micro de RTL. Entre amour et haine, ces propos marquent et font apparaître des vérités bien cachées.

"Ce texte a été porté par l'affection que j'avais pour ce frère et la découverte que j'ai faite pendant toute sa maladie des effets et de ces produits chimiques dans l'agriculture intensive", confie-t-elle avec émotion. À travers ces lignes, une bouleversante déclaration d'amour d'une sœur à son frère se dessine : "C'est comme une part de moi, j'ai dû mal à vivre sans lui et j'en veux à Bayer et Monsanto".

La Malchimie, de Gisèle Bienne, est publié chez Actes Sud.

"La malchimie" de Gisèle Bienne Crédit : Actes Sud

Le coup de cœur du libraire :

Dans l'ombre du brasier, le nouveau roman d'Hervé Le Corre, aux éditions Rivages, est le coup de cœur de Delphine Cambet de la librairie AB à Lunel (Hérault). L'auteur sera présent le week-end prochain à Lyon pour Quais du polar, le grand rassemblement annuel de la fine fleur du roman policier et du roman noir.



Dans l'ombre du brasier, d'Hervé Le Corre, est publié chez Rivages.

"Dans l'ombre du brasier", d'Hervé Le Corre Crédit : Rivages