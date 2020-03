publié le 26/03/2020 à 14:56

Le confinement risque de se prolonger de quelques semaines ? Pas de panique, les ressources pour se divertir et s’instruire ne manquent pas. RTL a décidé de vous proposer des émissions de La Curiosité est un vilain défaut spécial animaux.

Connaissez-vous les pouvoirs extraordinaires des poulpes ? Les particularités des chimpanzés et la vie sociale des dauphins ? Les ours polaires mais aussi les chats, qui vivent avec nous, ont parfois des compétences et des qualités fascinantes. Et on le parie, vous êtes loin d'être incollables sur le sujet.

Que vous viviez ce confinement en tant que parents, seul, en famille ou en couple, restez curieux, c’est bon pour le moral. Et profitez-en pour vous intéresser à nos amis les animaux, en compagnie de spécialistes qui sont venus partager leur science avec Sidonie Bonnec et Thomas Hugues, au micro de RTL.

Les secrets des chats

Si vous aviez la capacité de vous projeter dans la tête d'un chat, comment verriez-vous le monde ? Avec Jessica Serra, éthologue et ancienne animatrice de l'émission "La vie secrète des chats", on découvre la manière dont notre compagnon apprend et perçoit le temps qui passe.

Nous nous intéressons également à la double vie que mènent certains chats, mais aussi leur curieuse préférence pour la musique rock…

> Les chats voient-ils la vie comme nous ? Crédit Média : Sidonie Bonnec,Thomas Hugues | Durée : 21:42 | Date : 10/02/2020

A la rencontre des dauphins

Les dauphins sont les maîtres surdoués de l'océan. Intelligence, communication, coopération… Ils font preuve de capacités exceptionnelles. Mais surtout, ils ont cette importante particularité d’être très curieux envers nous, les humains. Ils font ainsi partie des très rares espèces sauvages qui viennent spontanément au-devant des hommes, sans contrepartie…



Du Mozambique à l’Irlande en passant par l'Australie ou les îles Féroé, le plongeur biologiste François Sarano nous entraîne à leur rencontre.

> Rencontre avec les dauphins Crédit Image : RTL | Crédit Média : RTL | Durée : 20:31 | Date : 11/10/2019

Fascinants gorilles : du zoo à la forêt gabonaise

Deux adolescentes gorilles nées en captivité au Zoo de Beauval ont été réintroduites dans la nature au Gabon, fin juin 2019. Pourquoi les réintroduire dans un milieu naturel ? Combien de temps faut-il pour préparer une telle réintroduction ? Comment ces deux femelles gorilles ont été préparées à cette vie dans la nature ? Peuvent-elles souffrir du manque de leur famille ?



Nos invités, la directrice de la communication du Zoo Delphine Delord ainsi qu'Eric Bairrao Ruivo, directeur science et conservation du Zoo parti sur place au Gabon, nous racontent cette délicate opération et les particularités de ces animaux si fascinants.

> Des gorilles nés en captivité réintroduits dans la nature au Gabon Crédit Image : © ZooParc de Beauval | Crédit Média : RTL | Durée : 24:56 | Date : 02/07/2019

Les animaux urbains

Comment le hérisson a-t-il fini par s'adapter à l'être humain ? La moule zébrée va-t-elle sauver New York ? Le scorpion Tityus serrulatus terroriser les habitants de São Paulo ? Les kangourous s’ébattre dans la forêt de Rambouillet ?



Saviez-vous seulement que toutes ces bêtes vivaient si près de chez vous ? Et qu'ils ont aussi une vie incroyable...On en parle avec notre invité Nicolas Gilsoul, architecte et auteur du livre "Bêtes de Villes".

> Ces animaux insolites et méconnus qui vivent en ville Crédit Image : RTL | Crédit Média : RTL | Durée : 17:50 | Date : 12/12/2019

Tout savoir sur les ours polaires

Cet animal de l’Arctique est devenu le symbole d'une biodiversité en péril, sous la menace du réchauffement climatique. Intéressons-nous à lui. Comment vit-il ? Comment se nourrit-il ? Qui sont ses prédateurs ? Combien d’ours polaire compte-t-on aujourd’hui sur la planète ? Pourquoi les ours polaires ont besoin de la banquise ? Combien de phoques un ours polaire dévore-t-il par semaine ?



Le photographe, conférencier et spécialiste des régions polaires Rémy Marion nous emmène sur ses traces avec des anecdotes personnelles, comme cette fois où il a réveillé un ours à ses risques et périls...

> Sur les traces de l'ours polaire Crédit Média : Sidonie Bonnec,Thomas Hugues | Durée : 16:59 | Date : 20/01/2020

Le monde fascinant des méduses

Quelles sont les méduses les plus dangereuses ? Peuvent-elles nous être utiles ? Pourquoi prolifèrent-elles ? Pourquoi utilise-t-on la fluorescence ou le collagène des méduses ? Nous évoquerons le problème des piqûres et des méduses mortelles, mais aussi des méduses méconnues comme la '' galère portugaise '' et la '' méduse boîte '', puis l'impact du réchauffement climatique sur sa population et ses conditions de vie.



Notre invité Etienne Bourgouin est biologiste à l’aquarium de Paris. Il nous parle de l’univers fascinant des méduses, de leur façon de vivre, de leur potentielle dangerosité pour l'Homme.

> Le monde fascinant des méduses Crédit Média : Sidonie Bonnec,Thomas Hugues | Durée : 20:13 | Date : 06/01/2020

Les serpents

Vous n’aimez pas les serpents ? Mais peut-être que vous ne les connaissez pas suffisamment pour les apprécier... Découvrons ensemble pourquoi ils ont trois poumons, pas de paupière, un zizi en deux parties et comment ils avalent des proies plus grosses qu’eux !



Françoise Serre Collet, herpétologue, spécialiste des amphibiens et des reptiles, nous raconte tout sur les serpents.

> Que savez-vous des serpents ? Crédit Image : RTL | Crédit Média : RTL | Durée : 24:33 | Date : 20/05/2019

Les orques : roi des océans ou baleines tueuses ?

Depuis plus de vingt ans, l’apnéiste Pierre-Robert de Latour plonge aux côtés des orques, ces cétacés noirs et blancs si redoutés et tellement méconnus. Il tisse avec eux une relation unique et est devenu un témoin privilégié de leur vie en milieu naturel.



Roi des océans ou baleine tueuse ? Pierre-Robert de Latour nous dévoile les secrets de ces animaux majestueux.

> La Curiosité du 21 février 2019 - Plongez avec les orques Crédit Image : Nicolas Gouhier / RTL | Crédit Média : Sidonie Bonnec,Thomas Hugues | Durée : 20:01 | Date : 21/02/2019

Les loups et leur douloureux passage à l'âge adulte

Le réalisateur et amoureux des loups Jean-Michel Bertrand s’est intéressé au grand mystère de la dispersion des loups : comment les jeunes loups quittent le territoire qui les a vus naître et partent à la conquête de nouveaux territoires ? Pendant deux ans, notre invité a mené une véritable enquête pour tenter de comprendre le fonctionnement complexe de ces jeunes loups, leurs rencontres avec leurs semblables et leurs opportunités de se mettre en couple.



La dispersion des loups, est-ce un phénomène naturel ? De quoi ont besoin les loups pour s'installer, pour créer une meute ? Comment tombent-ils amoureux ? Notre invité nous racontera aussi pourquoi les bergers ne sont pas tous hostiles aux loups, et comment ils arrivent à protéger leurs troupeaux.

> L'homme qui marche avec les loups Crédit Média : Sidonie Bonnec,Thomas Hugues | Durée : 20:41 | Date : 07/01/2020

Les super-pouvoirs des escargots

Avec Patrice Lambert, héliciculteur bio à La Ferme aux Escargots et le naturaliste Marc Giraud, on découvre les superpouvoirs de l’escargot, qui peut survivre plusieurs années sans manger, et dont la bave est essentielle à sa survie.



Comment les escargots se reproduisent-ils ? Les escargots sont hermaphrodites, qu'est-ce que cela signifie concrètement ? Ou est située la langue de l'escargot ? A quoi ressemble-t-elle ? Quelles espèces d'escargots trouve-t-on sur le territoire français ? Comment la bave d'escargot sert-elle à la préparation de produits cosmétiques ?

> Salon de l'agriculture : les super pouvoirs de l'escargot Crédit Média : Sidonie Bonnec,Thomas Hugues | Durée : 15:56 | Date : 27/02/2020

L'intelligence des animaux

Saviez-vous que les poulpes étaient capables d’ouvrir un pot de confiture ? Et même d'élaborer un plan d'évasion ? Comment les rats peuvent-ils détecter une mine anti-personnel ? Comment les corbeaux sont-ils capables de faire des choix ?



Les scientifiques qui les étudient découvrent tous les jours de nouvelles intelligences chez les animaux. De quoi nous rendre un peu jalouses, nous, les bêtes humaines ! Nous répondrons à toutes ces questions avec notre invitée la journaliste scientifique Aline Richard Zivohlava !

> L'intelligence des animaux Crédit Image : RTL | Crédit Média : RTL | Durée : 23:18 | Date : 31/05/2019