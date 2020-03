publié le 26/03/2020 à 14:52

Épidémie de coronavirus oblige, toutes les écoles sont fermées depuis lundi 16 mars, jusqu'à nouvel ordre. Vous vous demandez comment occuper intelligemment vos enfants et ados ? Pour que ce confinement ne rime pas avec désœuvrement, RTL va vous aider.

Tous les jours sur notre antenne, de 14h à 14h30 puis de 21h à 22h, Sidonie Bonnec et Thomas Hugues vous offrent une dose de culture générale, en compagnie de leurs invités. Avec cette actualité confinée, RTL a décidé de vous reproposer ces émissions.

Préhistoire, expéditions des Vikings, vie quotidienne dans les cours royales européennes... De nombreux historiens sont venus partager leur savoir au micro de RTL. En mêlant érudition et divertissement, ces tranches de culture sont idéales pour instruire vos enfants petits et grands tout en les amusant. A consommer sans modération et si vous n'êtes pas en télétravail, n'hésitez pas à les partager en famille.

Comment vivaient nos ancêtres de la Préhistoire ?

Gastronomie, art de vivre, éducation, spiritualité... On part à la découverte de la vie quotidienne des hommes préhistoriques avec Cyrielle Lemoigne-Tolba, rédactrice en chef adjointe du magazine Ça m’intéresse Histoire.

> Comment vivait-on au temps de la Préhistoire ? Crédit Image : Nicolas Gouhier / RTL | Crédit Média : Sidonie Bonnec,Thomas Hugues | Durée : 20:53 | Date : 04/09/2018

Comment l'homme de Néandertal a-t-il disparu ?

Pendant des milliers d’années, il y a plus de 350.000 ans, ces chasseurs-cueilleurs ont développé un véritable savoir-faire et ont dominé le monde avant de brutalement disparaître à tout jamais de la planète, il y a 30.000 ans. Changement climatique, génocide, épidémie, consanguinité, dilution génétique... Les hypothèses sont multiples. On tente d'éclairer ce mystère avec la préhistorienne Marylène Pathou Matis et le réalisateur Thomas Cirotteau, co-auteur du documentaire Qui a tué Neandertal ?

> Le mystère de la disparition de l'homme de Néandertal Crédit Image : William Alix / SIPA / RTL | Crédit Média : Sidonie Bonnec,Thomas Hugues | Durée : 19:27 | Date : 03/04/2018

A la découverte des Vikings

Les Vikings étaient des guerriers à la réputation terrible, mais aussi de grands marins. Aujourd'hui, ils reviennent à la mode, avec une série qui cartonne, des livres qui leur sont consacrés et une grande fête qui a lieu chaque année en Écosse, Up Helly Aa, issue d'une tradition vieille de 140 ans. On découvre leur histoire fascinante avec notre invité, l’historien Alban Gautier.

> Le temps des Vikings Crédit Image : Jérome Domine / SIPA / RTL | Crédit Média : Sidonie Bonnec,Thomas Hugues | Durée : 16:01 | Date : 22/01/2018

Ce que vous ne savez pas sur Vercingétorix

De Vercingétorix, on connait surtout le nom, sa lutte héroïque contre Rome, sa défaite à Alésia et le récit biaisé qu’en donnera Jules César. Mais d’autres écrits et les trésors exhumés par l’archéologie nous permettent de retracer l’itinéraire singulier de cette figure d’exception : son enfance au sein d’une lignée aristocratique, l’éducation reçue par ses maîtres druides, sa formation auprès de César dont il est devenu l’otage… On découvre son histoire avec Jean-Louis Brunaux, directeur de recherche au CNRS.

> Qui était Vercingétorix ? Crédit Image : Jérome Domine / SIPA / RTL | Crédit Média : Sidonie Bonnec,Thomas Hugues | Durée : 16:15 | Date : 12/04/2018

Immersion dans la vie quotidienne des Romains

A l’Université de Caen se trouve la première salle de réalité virtuelle immersive en France. L’historien Philippe Fleury a restitué en image de synthèse la Rome du IVème siècle et permet ainsi aux chercheurs de se promener en réalité virtuelle dans les rues et les bâtiments de la Rome Antique. Mais au fait, comment vivaient les Romains ? Visite guidée en compagnie de Philippe Fleury, chercheur, au CIREVE et la journaliste Bernadette Arnaud.

> La Rome Antique Crédit Image : Julien Knaub / SIPA / RTL | Crédit Média : Sidonie Bonnec,Thomas Hugues | Durée : 18:23 | Date : 28/02/2018

Le Moyen Age, une période plus festive qu'on ne le pense !

Quand on pense au Moyen-Age, on a souvent en tête les guerres, les famines, les maladies... Mais si on va un peu plus loin, on s'aperçoit que cette période historique était également très festive. Plusieurs de nos jeux de société ont d'ailleurs été inventés au Moyen-Age. On en parle avec Cyrielle Lemoigne-Tolba, rédactrice en chef adjointe du magazine Ça m’intéresse Histoire.

> Le Moyen-Age, une période plus festive qu'on ne le pense ! Crédit Média : Thomas Hugues,Sidonie Bonnec | Durée : 19:35 | Date : 01/10/2016

Les chevaliers, ces super-héros du Moyen Âge

Bayard, Du Guesclin, Godefroi de Bouillon… Ces justiciers en armure enchaînent les exploits pour faire régner l’ordre dans la société médiévale. On vous présente ces super-héros du Moyen Âge avec Gaëlle Renouvel, rédactrice en chef adjointe du Magazine Ça m'intéresse Histoire.

> Les chevaliers, ces super-héros du Moyen Âge Crédit Image : Julien Knaub / SIPA / RTL | Crédit Média : Sidonie Bonnec,Thomas Hugues | Durée : 18:40 | Date : 14/02/2018

Les secrets de la Renaissance

La Renaissance, c'est une époque fabuleuse, un monde s'éteint et un autre apparaît. Une période d'inventions, de créations, de beautés, mais aussi de manipulations et de sacrées turpitudes ! On découvre les secrets de la Renaissance avec Stéphane Bern.

> LA RENAISSANCE..ST.BERN Crédit Image : William Alix / SIPA / RTL | Crédit Média : Sidonie Bonnec,Thomas Hugues | Durée : 16:47 | Date : 27/12/2017

Les rois fainéants de l'histoire

Qui étaient "les rois fainéants", ces souverains de la dynastie des Mérovingiens ? Étaient-il vraiment paresseux ? Qu’ont-ils fait pour mériter ce nom ? On pose la question notre consultant en histoire, Pierre Baron, nous explique tout..

> LES ROIS FAINEANTS Crédit Média : Sidonie Bonnec,Thomas Hugues | Durée : 15:48 | Date : 25/09/2017

L'enfance douloureuse de Louis XIV

L’enfance de Louis XIV est aussi romanesque que douloureuse. Écrasé de professeurs, surveillé par Mazarin qui l’initie aux intrigues et à l’art d’être roi, fouetté par sa mère Anne d’Autriche, qui ne lui passe rien, il reçoit une éducation qui s’apparente à un dressage. Souverain à cinq ans, il se retrouve projeté dans l’une des périodes les plus tourmentées de notre histoire, la Fronde. On vous raconte cette enfance pas comme les autres avec notre invité l'historien et romancier François-Guillaume Lorrain.



> Fouetté par sa mère, surveillé par Mazarin : l'enfance de Louis XIV Crédit Média : Sidonie Bonnec,Thomas Hugues | Durée : 23:09 | Date : 30/01/2020

La chute de Napoléon

La journaliste Amélie Bourbon de Parme nous fait vivre la fin du règne de Napoléon. De son abdication en 1814 à sa mort sur l’île de Sainte-Hélène en passant par son exil sur l’île d’Elbe et la bataille de Waterloo qui sonnera sa fin...

> La chute de Napoléon Crédit Image : Lewis Joly / SIPA / RTL | Crédit Média : Thomas Hugues,Anaïs Bouton | Durée : 16:18 | Date : 27/09/2018

1914-1918 : comment vivaient les soldats dans les tranchées ?

Notre invité l'historien Pierre Baron nous raconte le quotidien difficile des "poilus" dans les tranchées pendant la Première Guerre mondiale. Il nous dévoile le contenu de la ration alimentaire des soldats, qui avaient droit à une portion quotidienne d'alcool, et nous parle aussi du rôle des femmes dans cette première guerre mondiale dévastatrice sur le plan humain.



> A quoi ressemblait la vie dans les tranchées ? Crédit Média : Sidonie Bonnec,Thomas Hugues | Durée : 15:57 | Date : 14/01/2020

Les coulisses de l'appel du 18 juin 1940

Pendant la Seconde Guerre mondiale, le général De Gaulle devient la voix de la France libre alors que le pays est envahi par les forces allemandes. Notre invité l'historien Pierre Baron nous raconte les coulisses du fameux appel du 18 juin 1940, depuis les studios de la BBC à Londres. Qui sont les Français qui étaient aux côtés du général de Gaulle à Londres, lors de l'écriture de son discours ? Pourquoi devait-il soumettre son texte aux anglais ?



> De Gaulle à Londres : les coulisses de l’appel du 18 juin Crédit Média : Sidonie Bonnec,Thomas Hugues | Durée : 21:34 | Date : 03/03/2020

Seconde guerre mondiale : comment 108 enfants juifs ont pu être sauvés in extremis

Notre invité l'historien et avocat Serge Klarsfeld nous raconte l’histoire inédite du plus grand sauvetage d’enfants juifs en France pendant la seconde guerre mondiale. En Août 1942 au camp de Vénissieux, grâce à une incroyable chaîne de solidarité d’hommes et de femmes, 108 enfants juifs vont être exfiltrés du camp et sauvés de la déportation.

> Seconde guerre mondiale : comment 108 enfants juifs ont pu être sauvés in extremis Crédit Média : Sidonie Bonnec,Thomas Hugues | Durée : 19:05 | Date : 10/02/2020

La révolution de Mai 68

Mai 68, où comment un mouvement étudiant s’est transformé en grève générale, paralysant le pays et menaçant l’autorité du général de Gaulle… On revit mai 68 avec l’un de ses acteurs, le journaliste Serge July, cofondateur du quotidien Libération.



> La révolution de Mai 68 Crédit Image : Julien Knaub / SIPA / RTL | Crédit Média : Sidonie Bonnec,Thomas Hugues | Durée : 21:29 | Date : 12/01/2018