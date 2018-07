Jugez-vous votre niveau d'anglais satisfaisant ?

publié le 23/02/2018 à 11:33

Le Premier ministre Edouard Philippe doit annoncer aujourd'hui dans le Nord des mesures pour relancer les exportations françaises, gros point noir de l'économie nationale, en favorisant notamment l'apprentissage de l'anglais et en instaurant des guichets uniques.



Le chef du gouvernement et le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian doivent détailler sur le campus de l'Edhec à Croix (Nord) leur stratégie pour redresser le commerce extérieur français, qui a bouclé l'année 2017 avec un déficit commercial de 62,3 milliards d'euros.



La présentation portera sur l'accompagnement et le financement à l'export, ainsi que la formation, en particulier l'apprentissage de l'anglais, ont indiqué des sources gouvernementales.



"On veut aider les Français à mieux parler l'anglais qui est la langue de la mondialisation", ont précisé ces sources.



L'Etat devrait ainsi financer une certification internationale en anglais pour les lycéens ou les étudiants afin qu'ils puissent démontrer leurs connaissances lors de la recherche d'un emploi en France, mais aussi à l'étranger.



L'Etat devrait prendre en charge les frais pour les étudiants afin de passer des tests reconnus, comme par exemple le TOEFL.



