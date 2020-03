publié le 26/03/2020 à 14:59

Pas question de faire rimer confinement avec désœuvrement, surtout pour les enfants, jeunes et moins jeunes, qui ne vont plus à l'école. Pour vous aider à les occuper intelligemment, nous vous reproposons ci-dessous des émissions de La Curiosité est un vilain défaut, consacrées à des personnages qui ont marqué l'Histoire.

Tous les jours, de 14h à 14h30, La Curiosité vous injecte une bonne dose de culture générale. C'est le moment d'en demander encore plus et quoi de mieux pour étudierl'Histoire que de passer par celle de ses grandes femmes et grands hommes ?

Léonard de Vinci, Alice Guy, Martin Luther King, Voltaire ou encore Sissi l'impératrice... Ils ont tous apporté leur pierre à l'édifice, jusqu'à laisser leur nom perdurer dans les livres d'Histoire et dans nos mémoires. Partez à leur découverte grâce aux invités de La Curiosité est un vilain défaut.

Léonard de Vinci, un génie visionnaire

La Joconde est le tableau le plus connu au monde et pourtant, la peinture était loin d'être l'activité favorite de Léonard de Vinci. Génie pluridisciplinaire, il était aussi ingénieur, un grand inventeur du XVe siècle dont certaines découvertes nous profitent encore aujourd'hui. Marc Restellini a organisé une exposition sur les inventions de Léonard de Vinci et nous parle de cet homme hors du commun.

Date : 06/12/2015

Le cardinal Mazarin

Qui était le cardinal Jules Mazarin ? Il fut nommé en 1643 Premier ministre par la régente Anne d’Autriche, veuve de Louis XIII, alors que Louis XIV, le nouveau roi de France, n’était encore qu’un enfant. Comment a-t-il su s’imposer auprès de la reine ? Certains historiens leur prêtent une liaison, étaient-ils secrètement amoureux ? L’historienne Amélie de Bourbon Parme nous raconte leur histoire...

Date : 22/02/2018

Les passions secrètes de Marie-Antoinette

On croit tout connaître de Marie-Antoinette mais avec notre invitée, l'historienne Véronique Chalmet, on va découvrir quelques-uns des ses secrets, comme son premier béguin pour un certain Mozart... ou encore son addiction aux jeux d'argent et à la mode !

Date : 15/10/2019

Mirabeau, l'homme qui joua un double-jeu

Qui était ce révolutionnaire, orateur exceptionnel dont le visage était défiguré par la petite vérole ? Il fut panthéonisé puis dépanthéonisé quelques mois plus tard, après la découverte de sa correspondance avec le roi qui révélera son double jeu... Nous vous racontons l’histoire de Mirabeau avec l'historienne Amélie de Bourbon Parme.

Date : 09/03/2018

Voltaire et Rousseau, une amitié impossible

C'est l'histoire d'une amitié impossible entre Voltaire et Rousseau, les deux géants des Lumières. Dans un XVIIIe siècle en effervescence, ils se lisent, s'écrivent, s'admirent. Avant le temps des déceptions, du mépris, des insultes, où finalement ils se haïssent à mort. Sans jamais se rencontrer... Ce qui les oppose ? Tout ! On vous raconte leur histoire avec notre invité le philosophe Roger-Pol Droit.

Date : 10/12/2019

Alice Guy, la pionnière du Cinéma

Son nom est tombé dans l’oubli. Pourtant cette femme française née en 1873 est la première réalisatrice de cinéma au monde. Elle réalise l’une des premières fictions du cinéma en 1896, elle tourne le premier péplum au monde, les premières scènes en extérieur, ajoute les premières bribes de son à ses films avant même le cinéma parlant…et invente le clip vidéo ! On vous raconte l'incroyable parcours d'Alice Guy, la pionnière du cinéma, avec la journaliste Marie Bongars.

Date : 30/12/2019

Victor Hugo, un destin français

Qui était vraiment l’auteur des Misérables ou de Notre Dame de Paris ? Notre invité l'ancien professeur de français et auteur Jean-Joseph Julaud nous dévoile le destin extraordinaire de l’un des plus grands écrivains français, qui s'est aussi beaucoup engagé en politique jusqu'à devenir l'un des opposants de Napoléon III.

Date : 23/03/2020

Sissi l'impératrice

En 1898, Sissi était assassinée à Genève par un anarchiste italien. Depuis, l'impératrice d'Autriche et reine de Hongrie est devenue un mythe. Souveraine à la beauté légendaire, fantasque et solitaire, elle a inspiré peintres, poètes, psychanalystes, cinéastes. On vous raconte son histoire avec l’historien Jean des Cars.

Date : 08/03/2018

Qui était Sigmund Freud ?

Freud nait à Freiberg, un petit village d’Autriche, en mai 1856. Que font ses parents, comment vivent-ils ? "Il sera un génie", c’est ce qu’il a entendu toute son enfance. Qui a dit ça ? Avec notre invité le journaliste Marc Menant, on découvre l’incroyable destin du fondateur de la psychanalyse, le neurologue autrichien Sigmund Freud. Qu’est-ce qu’on lui doit à Freud aujourd’hui, qu’est-ce qu’il a inventé, trouvé, compris de l’être humain ? Si aujourd’hui on peut se faire aider, suivre suivre des psychothérapies, des psychanalyses, c’est grâce à lui...

Date : 23/09/2019

Le général Leclerc, un héros français

Comment Philippe de Hautecloque est-il devenu le général Leclerc ? Comment traitait-il ses hommes ? Pourquoi marchait-il avec une canne ? Notre invité l’historien Jean-Christophe Notin est parti sur les traces du général Leclerc. Il nous raconte le parcours de ce héros de la Seconde Guerre mondiale, qui a rallié Londres et le général De Gaulle et qui prendra part au débarquement de Normandie à la tête de la 2ème division blindée.

Date : 06/06/2019

Martin Luther King

Le 4 avril 1968, le pasteur Martin Luther King était assassiné à Memphis.

Qui était l’homme qui s’est battu pour la reconnaissance des droits des noirs et dont le célèbre discours "I have a dream" a marqué les esprits ? On vous raconte son extraordinaire destin avec l'historien spécialiste des États-Unis, André Kaspi

Date : 02/04/2018

Jackie Kennedy, une femme d'influence

Disparue il y a un peu plus de vingt-cinq, Jackie Kennedy, icône de la mode construite à coups de photos volées et de couvertures de magazines, cache une autre réalité. La vraie Jacqueline est une femme d'influence, charismatique, intelligente et drôle. On revisite son parcours exceptionnel avec la journaliste Maud Guillaumin pour comprendre ce qui fait de Jacqueline Kennedy Onassis une femme qui tient une place à part dans l'histoire des États-Unis.

Date : 17/04/2019