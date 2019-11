L'Académie française en a assez du "franglais"

publié le 22/11/2019 à 20:50

"On perform", "on process", "on impact", l'Académie française n'en peut plus de l'invasion du "franglais" dans le vocabulaire des pouvoirs publics. La loi Toubon de 1994 sur la défense du Français "est piétinée", selon l'immortel Jean-Marie Rouart. "Nous n'avons jamais eu une attitude de refuser les mots étrangers mais là c'est vraiment un étouffement une inondation", explique-t-il.

"Regardez le -Black Friday-, par exemple ou le -Lorraine Airport-. Vous vous rendez compte ? On a baptisé un aéroport français du nom de -Lorraine Airport- ! Le pouvoir lui-même ne fait rien pour faire respecter la loi Toubon", ajoute le romancier. "Quand vous arrivez à Orly, vous êtes accueillis par -Bienvenue in Paris-", poursuit-il.

"Les Gaulois sont tombés sur la tête. Toucher à la langue française c'est, comme disait Camus, ajouter du malheur au monde", conclut Jean-Marie Rouart.