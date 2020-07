L'auteur David Foenkinos réalisera son troisième film sur les fantasmes sexuels

publié le 02/07/2020 à 10:50

David Foenkinos publie en Poche son dernier roman, Les deux soeurs, l'un des succès de 2019. Il écrit aussi pour le théâtre et le cinéma, mais le coronavirus a tout bousculé. Deux de ses pièces se jouaient avant le confinement, elles ont été retirées de l'affiche.

"Le Poche a changé ma vie parce que pendant 10 ans, j'ai vendu assez peu de livres et c'est vrai que c'est la publication en Folio de La délicatesse qui a été un vrai déclencheur", démarre l'auteur. "Je pense qu'il y a une proximité plus directe avec le public et surtout pour un romancier qu'on ne connaît pas bien, on peut tenter pour 7-8 euros, plutôt qu'avec un grand format", poursuit-il.



Dans Deux sœurs, Mathilde aime Étienne. Lors de leurs dernières vacances en Croatie, il lui a promis de l'épouser, de lui faire un enfant. Mais, depuis quelque temps, Etienne semble soucieux, Mathilde s'en inquiète, un soir Étienne terrasse la jeune femme en 3 mots : "Je te quitte". Mathilde est anéantie, elle s'effondre, perd son poste de prof. Sa sœur Agathe lui propose de s'installer dans le petit appartement qu'elle occupe avec son mari et leur petite fille. Mais, est-ce vraiment une bonne idée ? L'arrivée de Mathilde va bouleverser l'équilibre du foyer pourtant exemplaire et la chute glaçante de cette histoire laisse le lecteur sans voix.

David Foenkinos révèle le thème de son troisième film

"En ce qui concerne le théâtre ou le cinéma, je pense que je suis plus excité par la comédie, parce que peut-être il y a un rapport direct au rire du public, au plaisir et à la légèreté", explique David Foenkinos. Deux sœurs sera adapté au cinéma avec Jean-Paul Rouve. "Jean-Paul fait énormément de choses, il est en train de finir le tournage des Tuches 4 (...) et je pense qu'au printemps prochain il va le faire [le tournage de Deux sœurs]", révèle-t-il. C'est ensemble qu'ils ont écrit le scénario de ce prochain film : "C'est avec une fin plutôt surprenante".

En tant que réalisateur, David Foenkinos abordera dans un prochain film : "Les fantasmes sexuels". "Le scénario est fini (...) on devait tourner en mai-juin et ça s'est arrêté, mais on va tourner fin août". "C'est une comédie (...) Il y a plein de fantasmes extrêmement drôles comme la sorophilie, c'est d'être attiré par la sœur de sa conjointe". Au casting, on retrouvera Jean-Paul Rouve, Karin Viard, Carole Bouquet, Monica Bellucci, Nicolas Bedos, Ramzy, entre autres.